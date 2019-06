L’albese Alessandro Tosoni ottiene il diploma Maestro di Scherma Storica e Artistica

L’ASD Le Spire del Lupo di Alba festeggia, in questi giorni, il conseguimento del titolo di Maestro di Scherma Storica e Artistica – Tecnico di III Livello SIQMA rilasciato ad Alessandro Tosoni, già Istruttore Nazionale sia di Scherma Storica e Artistica che di Scherma Olimpica (FIS), durante la sessione di esami del 1 e 2 giugno presso l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, ente morale che fin dal 1861 si occupa della formazione magistrale e unico ente abilitato dallo Stato al rilascio del titolo di Maestro di Scherma in Italia.

La tesi Magistrale del M° Tosoni, dal titolo “Magister Duellatorum – Approccio sistematico comparativo all’opera di Fiore dei Liberi”, offre una nuova lettura a quello che attualmente è il più antico trattato di scherma italiano (primi anni del ‘400), comparandone i codici in nostro possesso e rielaborandolo in una chiave più moderna e sportiva.

Un ottimo traguardo sia personale che per l’Associazione che, fin dalla sua nascita, ha puntato molto sulla preparazione e formazione dei propri tecnici e si ritrova ora ad avere il primo, e al momento unico, Maestro di Scherma Storica e Artistica diplomato dall’ANS nella provincia di Cuneo e in tutto il Piemonte.

I presupposti per una nuova stagione sportiva sono i migliori e si prevedono nuovi diplomati tecnici per l’inverno. I corsi non si fermeranno per la pausa estiva e, a breve, avremo la conferma degli orari e delle palestre per il prossimo anno sportivo: vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina FB (Le Spire del Lupo) e sul nostro sito www.lespiredellupo.it

