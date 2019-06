Dimore Storiche Italiane: apre a Cuneo Villa Oldofredi Tadini

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Piemonte e Valle d’Aosta, propone l’apertura di Villa Oldofredi Tadini a Cuneo (Madonna dell’Olmo) sita nell’omonima via.

L’appuntamento, intitolato “Il fantasma di Villa Oldofredi”, è per domenica 30 giugno, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Il complesso si sviluppa attorno ad una torre di osservazione medievale a difesa della città di Cuneo. Si compone di un insediamento agricolo e di una parte adibita a “casa di villeggiatura” dei proprietari, i conti Mocchia di San Michele. Nel corso dei secoli vennero effettuati numerosi ampliamenti e arricchimenti, fino alla realizzazione della Cappella nel 1764.

Nel 1799 i francesi, che occupavano Cuneo, decapitarono il conte Mocchia per il suo atteggiamento antifrancese, esponendo in città la testa mozzata: di qui le vicende del fantasma del povero conte che gira in casa alla ricerca della testa perduta! Il giovane figlio del conte, Luigi Mocchia, nel corso degli anni successivi restaurò la villa e la trasformò in residenza permanente, dandole l’aspetto che conserva tuttora. Sposò la contessa Maria Oldofredi Tadini, appartenente ad una antichissima famiglia lombarda, signori del lago d’Iseo e della Franciacorta. Alla loro morte, la villa fu ereditata dai nipoti Oldofredi.

La visita comprende la Cappella, con la reliquia del Beato Angelo Carletti ed i ricordi della Sindone di Torino, gli interni della villa, completamente arredati e ricchi di cimeli risorgimentali, il parco seicentesco, che ha mantenuto l’originale aspetto alla francese, e conserva numerose essenze di pregio ed alberi secolari.

I visitatori saranno accolti e guidati dagli attuali proprietari, discendenti degli Oldofredi Tadini, che vi risiedono tuttora. La villa si trova in via Ercole Oldofredi Tadini tra Madonna dell’Olmo e Cerialdo di Cuneo. La visita si effettua a piccoli gruppi con partenza ogni ora. Ingresso: adulti € 6,00; gratuito per i minori di 14 anni.

Per info: 335/5640248 – 342/3871973; www.villaoldofreditadini.it

Domenico Sanino