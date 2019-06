Sergio Chiamparino resta in Consiglio Regionale

Dietrofront. Sergio Chiamparino resterà in Consiglio Regionale all’interno del gruppo del Partito Democratico nella legislatura 2019-2024: l’ex Presidente della Regione Piemonte ha infatti accolto l’invito dei colleghi di partito, decidendo di rimanere in carica, nelle fila dell’opposizione, per una “fase di accompagnamento“.

“I Consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico desiderano ringraziare Sergio Chiamparino per avere dato la disponibilità a restare in Consiglio regionale aderendo al Gruppo del Pd per una fase di accompagnamento della quale verrà definita, in seguito, la durata e contribuendo con la sua grande esperienza all’opposizione che sarà costruttiva, ma ferma” si legge nella nota del Partito Democratico.

Ricordiamo che, nei giorni successivi al voto del 26 maggio, Chiamparino aveva annunciato la sua volontà di rinunciare al seggio da Consigliere Regionale.