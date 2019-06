Le immagini del progetto Me Langa esposte ad Alba

Dopo la positiva esperienza della loro prima mostra fotografica svoltasi lo scorso novembre a Levice, le immagini realizzate dai fotografi del progetto ME LANGA tornano in esposizione, questa volta ad Alba, nella centralissima sede del Palazzo della Banca d’Alba, dal 14 al 30 giugno.

ME LANGA è il racconto per immagini di un gruppo di amici albesi appassionati di fotografia che hanno intrapreso insieme un viaggio alla scoperta dell’Alta Langa.

Il progetto è coordinato da Andrea Vero e Roberto Coro, rispettivamente Presidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e team leader del progetto fotografico

Nella precedente intervista dello scorso novembre la mostra di Levice era stata appena inaugurata. Siete soddisfatti dei risultati?

“La mostra di Levice, nei quattro weekend di apertura, ha fatto registrare in tutto circa cinquecento visitatori unici. Se consideriamo il periodo temporale e la posizione geografica, si tratta di un risultato molto positivo. Abbiamo ottenuto buoni riscontri sia sulle immagini, sia sul messaggio che volevamo trasmettere. I visitatori provenienti da Alba e dalle altre città della provincia ci hanno chiesto svariate informazioni sui luoghi ritratti ed hanno manifestato la volontà di andare a visitarli prima possibile.”

L’intervista si concluse con l’indicazione della vostra intenzione di esporre ad Alba nel 2019, possiamo affermare che l’obiettivo è stato raggiunto.

“Sì. Per noi, che siamo quasi tutti albesi di nascita o di adozione, poter esporre nella nostra città è fonte di orgoglio e soddisfazione. Per questa opportunità dobbiamo ringraziare la Banca d’Alba, che ci ha concesso di utilizzare gli spazi della Galleria espositiva presso la loro sede, in Via Cavour 4. Per la prima volta potremo esporre in un contesto appositamente realizzato per ospitare eventi artistici.”

Potete anticiparci qualcosa sulla nuova mostra?

“Questa esposizione rappresenterà l’evoluzione di ciò che abbiamo realizzato a Levice. Verranno riproposte le fotografie dei primi sei paesi che hanno collaborato (Bosia, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Perletto e Saliceto), per l’occasione abbiamo deciso di ristamparle e per questo ci siamo rivolti ad un artigiano specializzato, Davide d’Angelo, della Emozioni My fine art Lab di Rivoli, che ci ha supportato in tutto il processo di stampa. Il risultato finale, in termini di resa e qualità, è fantastico.”

La mostra quando sarà visitabile?

“Inaugureremo venerdì 14 giugno alle ore 17, dopodiché saremo aperti fino al 30 giugno nelle giornate di venerdì (ore 16 – 19), sabato e domenica (ore 10 – 13 e ore 16 – 19). I nostri fotografi saranno sempre presenti durante le aperture, per rispondere alle richieste di informazioni dei visitatori”

Avete già in programma altri eventi espositivi?

“Sì, in contemporanea con il secondo weekend di apertura albese saremo a Bosia, in occasione dell’Ancalau 2019, domenica 23 giugno. Il Sindaco Ettore Secco, nostro sostenitore fin dall’inizio del progetto, in occasione della mostra di Levice ci ha invitato ad esporre in occasione di questo importante evento. A lui, a tutta l’Amministrazione Comunale di Bosia ed all’Associazione Ancalau va il nostro ringraziamento più sincero per questa bellissima opportunità.”

Dedichiamoci un momento al progetto: come procede il vostro viaggio di scoperta nell’Alta Langa?

“Bene. Il gruppo si è ampliato, questo ci ha permesso maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività. Abbiamo lavorato in parallelo sulle mostre e sulla realizzazione delle nuove immagini. Proprio in queste settimane stiamo ultimando le sessioni di scatto nei sei nuovi paesi che hanno aderito all’iniziativa: Arguello, Benevello, Feisoglio, Niella Belbo, Priero e San Benedetto Belbo. Come per l’anno scorso, anche in questo caso è stato determinante lo spirito di collaborazione e di condivisione con cui i Sindaci ed i loro collaboratori ci hanno accolto. Stiamo cercando una sede espositiva per le immagini della nuova mostra, dove proporremo ciò che stiamo realizzando in questi mesi; pensiamo che dopo la mostra di Alba potranno esserci delle proposte concrete.”

Tutto rosa e fiori quindi?

“Sì e no. Lato nostro c’è sempre grande entusiasmo, dettato dal fatto di collaborare tra amici e di scoprire ogni volta luoghi nuovi. Il rovescio della medaglia è dato dalle difficoltà che si incontrano nel reperire i fondi necessari per le esposizioni. Realizzare un evento di qualità comporta di dovere far fronte a costi di una certa entità; per questo primo anno di attività sono stati determinanti i sostegni ricevuti dalla Fondazione CRC, dal Comune di Levice come ente capofila di un progetto più ampio con il supporto di Fondazione CRT e Regione Piemonte, dal Comune di Bosia e da quindici imprenditori locali. Per il futuro stiamo valutando la possibilità di utilizzare altre soluzioni per autofinanziarci, come la realizzazione di calendari e libri fotografici, oppure il crowfunding online, proponendo come “ricompense” delle riproduzioni delle nostre immagini. Nel frattempo invitiamo chi volesse sostenerci a visitare la pagina https://www.cavalieridellelanghe.it/la-tua- donazione.html”

Al di là delle problematiche sembra comunque prevalere l’entusiasmo

“Sempre. Siamo ottimisti di natura e partecipiamo a questa iniziativa perché ci diverte e ci sta dando tante soddisfazioni. I problemi fanno parte del gioco, l’importante è non demoralizzarsi mai e continuare questo viaggio col sorriso. Tra l’altro, ne approfittiamo per ricordare a chi volesse seguire la nostra avventura che continueremo a pubblicare tutti gli aggiornamenti su uscite fotografiche, mostre ed iniziative varie sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/MeLangaPhotoProject/”

Non resta che dare appuntamento alla vostra mostra

“Sì. Ci teniamo a invitare anche chi è già stato a Levice, sarà l’occasione per incontrarsi nuovamente e scambiarci un saluto.”

c.s.