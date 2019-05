Un libro per l’estate con Slow Food Editore: dal 5 giugno in libreria per godersi la stagione più bella dell’anno

Nel libro troviamo tanti suggerimenti e un centinaio di ricette per vivere al meglio la bella stagione: grigliate e picnic, colazioni rigeneranti, gelati e sorbetti da preparare in casa, pranzi da portare in spiaggia e nelle gite in malga. Non ci resta che abbandonarci alla piacevolezza di queste pagine per risintonizzarci con la natura e i suoi ritmi, anche attraverso i mille spunti che il cibo ci offre. Il piano completo dell’opera prevede anche i volumi dedicati alle altre stagioni: Autunno(2019), Inverno e Primavera (2020). Estate

Prossimamente per Slow Food Editore: dal 26 giugno

Botanica della birra

Un’opera unica, il repertorio botanico più vasto a tema brassicolo: qui troviamo descritte, attraverso schede, illustrazioni a china e box di approfondimento su usi antichi e moderni, le quasi 500 specie vegetali utilizzate per fare la birra.

Ricette per stare insieme

Dalla tradizione gastronomica catalana, orientale ma anche italiana arriva una nuova ispirazione in cucina: i piatti della condivisione. Preparate per essere poste al centro del tavolo già in porzioni personali anche grazie a stratagemmi estetici di sicuro effetto.

Ricette delle Marche

Un nuovo titolo arricchisce la collana di ricettari regionali realizzati grazie alle osterie e ai cuochi vicini al mondo Slow Food. Un ricco repertorio di antipasti, primi e secondi piatti, dolci… fondato su una profonda attenzione per la valorizzazione dei prodotti del territorio marchigiano e per la stagionalità delle ricette proposte.

E inoltre, dal 19 giugno arrivano in libreria altri due titoli della nuova collana iTascabili di Slow Food Editore: libri buoni, puliti e giusti alla portata di tutti:

Terra Madre – Carlo Petrini

Per non essere più mangiati dal cibo, Carlo Petrini in questo libro propone un’alleanza tra chi lo produce e chi poi lo mette in pancia: tra tutti coloro che nel mondo ne riconoscono il grande valore politico, economico e culturale.

Il ghiottone errante – Paolo Monelli

Un libro degli anni Trenta del ‘900, che inaugura la critica enogastronomica italiana accompagnando il lettore in un viaggio affascinante tra i prodotti, i piatti, gli osti, le cuoche, le tradizioni e i paesaggi cui appartengono cibi e vini del Bel Paese.