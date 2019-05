A Bra torna “Gomitolo”, il festival della musica da ballare

Gomitolo Festival nasce nel 2015 a Bra, comune italiano nella provincia di Cuneo culla del movimento Slow Food, strategicamente posizionato tra Torino e le Langhe, zona famosa in tutto il mondo per i suoi vini e i suoi pregiati prodotti gastronomici.

Le prime due edizioni ospitano alcuni fra gli artisti più importanti della scena musicale italiana: Gazzelle, Canova, Dargen D’amico, Perturbazione, Lemandorle, Masa Masa sono solo alcuni dei nomi che si alternano sul palco, situato sulla collina che domina l’intera città.

Un cast che pone l’accento sulla contemporaneità del nuovo pop nazionale, ma al contempo lancia da subito un forte sguardo anche alla scena clubbing, grazie alla presenza di nomi come Fabrizio Mammarella, Francisco, Yourhighness e Massimiliano Pagliara.

L’edizione 2019 spinge l’acceleratore verso questa direzione, proponendo una line-up internazionale espressamente votata alla musica da ballo.

Sabato 8 e Domenica 9 giugno Gomitolo dalle ore 16:00 alle 01:00 avrà infatti il piacere di ospitare:

KORNÉL KOVÁCS // SE

(Studio Barnhus)

Svedese, produttore e label manager con base a Stoccolma. Dirige l’etichetta Studio Barnhus assieme ad Axel Boman e Pedrodollar. Il suo suono si muove al confine tra l’indie e l’elettronica, come testimonia il recentissimo “Stockholm Marathon”, album ricco di colori e sfumature acclamato dalla critica di mezzo mondo.

FORT ROMEAU // UK

(Permanent Vacation)

L’eclettico dj inglese, all’anagrafe Michael Greene, dal suo esordio nel 2012 non ha mai smesso di girare il mondo: dal Messico al Giappone, non c’è praticamente club di rilievo in cui Fort Romeau non abbia messo di dischi. Selezioni che spaziano tra house e deep, con un peculiare gusto melodico che ne contraddistingue la produzione.

DE DUPE // NL

(Bordello a Parigi)

Alias di Otto Kraanen, dj olandese, fondatore della prestigiosa etichetta Bordello a Parigi, nome di riferimento della scena internazionale per quanto riguarda i suoni italo-disco, wave ed electro. I suoi set sonno un eclettico viaggio musicale influenzato dagli anni ottanta, pieno di ritmo e colori.

BUDINO // ITA

(Cocktail d’Amore)

Resident dj di alcuni tra i più influenti party berlinesi come Oscillator e Cocktail D’Amore, Valentina Budino porta avanti la tradizione del suono afro-cosmic che la lega idealmente ad artisti italiani di culto come Beppe Loda. Talento e classe al servizio del dancefloor.

TIMETABLE

GOMITOLO 2019

SABATO 8 GIUGNO

16:00-20:00 LOCAL GUESTS

20:00-22:00 BUDINO

22:00-01:00 FORT ROMEAU

DOMENICA 9 GIUGNO

16:00-20:00 LOCAL GUESTS

20:00-22:00 DE DUPE

22:00-01:00 KORNÉL KOVÁCS

GOMITOLO

IL FESTIVAL DELLA MUSICA DA BALLARE

8/9 GIUGNO PARCO DELLA ZIZZOLA – BRA (CN)

Bus navetta in partenza ogni ora da Caduti per La Libertà – Bra

In caso di pioggia l’evento si terrà presso il MOVICENTRO,

Piazza caduti di Nassirya // Zona staziona FS – Bra

