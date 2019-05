100 espositori, fiori e colori: tutto pronto a Vicoforte per Florete Flores 2019

Tutto è pronto per Florete Flores, la manifestazione di giardinaggio voluta dal comune di Vicoforte che da quattro anni si svolge attorno al sagrato e alla Palazzata del Santuario barocco dedicato alla natività di Maria.

Un centinaio di espositori provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana inonderanno questo luogo dalle potenti atmosfere barocche con un gentile e colorato mare di fiori e piante e con tutto quanto dalle piante deriva o con le piante ha a che fare: dallo zafferano alle nuovissime ed ecologiche scarpe chic di bambu, dalla frutta di stagione alle essenze profumate e curative, dai bijoux floreali ai vini e alle carriole in legno.

Chi è interessato più alle tematiche naturalistiche e botaniche che alla mostra mercato di giardinaggio, avrà molto da vedere e da godere, a cominciare dalle mostre di funghi ed erbe spontanee a cura del Gruppo Micologico Cebano e dalla xiloteca (raccolta di legni con scheda scientifica) che Vicoforte sta realizzando. Entrambe le mostre sono visitabili sotto i portici della Palazzata.

Sul sagrato della basilica è invece allestita la mostra “Tutti i colori dei fiori” con un grande numero di piante fiorite, in particolare decine e decine di fantastiche, rare begonie con fiori e foglie in mille sfumature cromatiche provenienti da un importante centro sperimentale di floricoltura. La gioia per gli occhi è assicurata!

Albero al centro dell’interesse in questa edizione sarà il castagno, essenza forestale legata al territorio e alla sua economia. Tutta una sezione di Florete Flores renderà omaggio a Castanea sativa, “albero della vita” perché ha sostentato le popolazioni delle nostre valli offrendo frutti freschi e secchi per l’alimentazione (ora pregiate castagne IGP), foglie secche per la lettiera degli animali ma anche come imbottitura dei materassi, legna per i mobili e per il riscaldamento. Oggi è una realtà il recupero delle vecchie varietà tradizionali e delle tecniche di innesto, la valorizzazione dei boschi, la cura delle malattie che nei decenni passati avevano decimato il patrimonio castanicolo piemontese.

Di tutto questo si parlerà a Florete Flores sabato pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30 in un talk show a cui parteciperanno l’esperto e vivaista Michele Bounous, l’agricoltore e trasformatore Marco Bozzolo, Il potatore specializzato Marco Bellone e la signora Miranda Tomatis che, appassionatasi all’argomento della conservazione e del recupero dei boschi locali, sta facendo un’esperienza come coltivatrice per valorizzare il castagno. Tutti sono invitati a partecipare e a portare la loro esperienza.

Forse meno nota una peculiarità del castagno di cui si parlerà a Florete Flores: l’estrazione dal suo legno del tannino per la concia delle pelli. Peculiarità che vale al territorio cuneese un singolare primato: qui è in attività dal 1854 una delle dieci aziende al mondo in cui si ottiene questa sostanza naturale, diventata così preziosa da trovare impiego ormai solo per la produzione di pellami pregiati per calzature.

A parlare del mondo del tannino e delle sue applicazioni a Florete Flores domenica pomeriggio alle ore 14,30 sarà il direttore commerciale di Silvateam, Stefano Battaglia, che racconterà anche l’evoluzione dell’azienda in nome della sostenibilità ambientale. Il legno di castagno esausto ora viene impiegato in un altro ramo produttivo dell’azienda (leader mondiale nella produzione di estratti vegetali ) per la produzione di pellet di eccellente qualità per il riscaldamento. Silvateam è inoltre presente a Florete Flores con un proprio stand di divulgazione.

A completare l’offerta di due giorni di festa dei fiori e delle piante: laboratori, un concorso di pittura, i brindisi al mondo del castagno con aperitivo in tema (sabato e domenica ore 12,30), dimostrazioni di scultura con la motosega e di tintura con colori vegetali, Florete Fashion Show (sfilata di moda a tema floreale) la domenica pomeriggio, visite guidate e molto altro da scoprire.

Florete Flores aprirà i battenti sabato 1 giugno alle ore 9. La manifestazione, ad accesso gratuito, proseguirà sino a domenica 2 giugno alle ore 19,00.

