Calcio a 5 Playoff B: Elledì Carmagnola, niente da fare. In A2 ci va Aosta

Con pieno merito, l’Aosta conquista la promozione in Serie A2. Nel doppio confronto valido per la finalissima play-off del girone A di Serie B, l’Elledì MyGlass Carmagnola è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad applaudire gli avversari gialloblu.

Ieri sera, nell’ultimo atto ufficiale della stagione, il palasport di Caramagna Piemonte ha fatto registrare il “sold-out”: carico di passione, colorato di giallonero con tanto di coreografia; presente, anche, una numerosa rappresentanza valdostana.

Dopo il 5-3 di domenica scorsa, i padroni di casa sono andati ko con il punteggio di 2-8, vedendo definitivamente svanire il “sogno” del ritorno in A2.

Carmagnola in campo con Zamburlin; Bussetti, Tyshchenko, Oanea e Pereira. Partono fortissimo i padroni di casa, con la “vipera” pericolosa in tre circostanze. Zamburlin risponde con i guantoni, ma non può nulla sullo schema di Pettinari, 0-1 al 10′. Un minuto dopo 0-2 da Silva. Al 15′ la “mazzata” per l’Elledì MyGlass: sotto di due reti, arriva il rosso diretto per Pereira, reo di un fallo a gamba tesa a centrocampo. 6° fallo e tiro libero ospite che Zatsuga realizza, per il tris.

Bussetti sfiora il colpo dell’1-3, ma Da Silva (quasi sul “gong”) firma una doppietta e all’intervallo lo score è 0-5 per gli ospiti.

Berthod e Ganci in campo tra i rispettivi pali, con Vona che al 2′ fa 0-6. Doppietta da grande capitano per Adrian Oanea, inframezzata dal timbro di Bellafiore, per il provvisorio 2-7. A 20 secondi dalla fine, il definitivo 2-8 con Rosa.

A fine match, il presidente giallonero Dario Lamberti al microfono ringrazia i tifosi, gli sponsor e i suoi ragazzi, per poi complimentarsi e invocare l’applauso per l’Aosta, con grande sportività e signorilità.

ELLEDI’ MYGLASS CARMAGNOLA: Ganci, Giuliano, Sandri, Pereira, Di Muro, Bussetti, Oanea, Tyshchenko, Minchillo, Lahaye, Cucinotta, Zamburlin.

Allenatore: Francesco Giuliano.

AOSTA: Berthod, Fea, Page, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Calli, Da Silva, Vona, Mascherona, Belmonte, Zatsuga.

Allenatore: Rodrigo Rosa.

Arbitri: Ghetti di Bologna e Scarafia di Casale Monferrato; crono: Cammarano di Nichelino.

Marcatori: 10′ pt Pettinari (A), 11′ pt Da Silva (A), 15′ pt Zatsuga (A), 19′ pt Da Silva (A), 19’40” pt Da Silva (A); 2′ st Vona (A), 16′ st Oanea (C), 17′ st Bellafiore (A), 18′ st Oanea (C), 19’40” st Rosa (A).

Note: ammoniti Ganci, Bussetti e Cucinotta (C), Rosa e Calli (A); espulso Pereira (C) al 15′ pt.

c.s.