A Savigliano Muses lancia il corso pratico sugli oli essenziali

Terre dei Savoia e MÚSES – Accademia Europea delle Essenze lanciano, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, un interessante corso teorico-pratico sugli oli essenziali, le loro proprietà e i principali usi nell’agroalimentare. Si terrà nel seicentesco Palazzo Taffini d’Acceglio (V. Sant’Andrea 53) a Savigliano (CN) il prossimo 7 giugno 2019, a partire dalle ore 9:00. L’iscrizione è gratuita e deve pervenire entro il 31 maggio 2019.

Diversi oli essenziali estratti da piante aromatiche sono noti oggigiorno per generare attività biologiche, in particolare effetti antibatterici e antiossidanti. L’impiego di tali principi attivi, selezionati in funzione delle attività utili e della ridotta o assente interferenza con i normali processi di produzione, potrebbe contribuire in maniera significativa alla tutela della qualità e della sicurezza dei prodotti a base di carne. Si parlerà di questo e di molto altro durante un’intera giornata valevole per 6 crediti ECM. In allegato locandina e programma.

MÚSES – Accademia Europea delle Essenze è insieme museo del profumo, percorso tra installazioni contemporanee e laboratorio su erbe e fiori all’interno del secentesco Palazzo Taffini d’Acceglio (V. Sant’Andrea 53) a Savigliano (CN). E’ stato ideato dall’Associazione Terre dei Savoia per valorizzare le tradizioni del territorio piemontese nella produzione delle erbe officinali, degli oli essenziali e dei profumi. Un percorso di visita interattivo tra tecnologia e arte con laboratori per riconoscere e utilizzare le erbe aromatiche e perfino creare un proprio profumo personalizzato o un cosmetico naturale.

