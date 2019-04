ELEZIONI 2019 – Gianna Gancia incontra la città di Mondovì: “Da qui passa la via che collega i porti liguri a Strasburgo e Bruxelles”

Gianna Gancia, capogruppo uscente alla Regione Piemonte e Candidata al Parlamento europeo per la circoscrizione Nord Ovest, ha incontrato la città di Mondovì e l’area vasta monregalese in una conferenza con i rappresentanti del territorio, delle istituzioni locali e dei candidati alle elezioni locali e regionali.

Erano presenti, fra gli altri, il Sindaco di Mondovì Paolo Adriano, il Senatore Giorgio Bergesio Segretario provinciale della Lega, il candidato regionale Guido Tealdi, ex assessore e attuale consigliere comunale, e il Primo cittadino di Magliano Alpi Marco Bailo.

Al centro del confronto, il ruolo di Mondovì come punto di riferimento per la complessiva zona retro-portuale del Nord Ovest Italiano, in grado di favorire l’insediamento di attività industriali e di servizio ad alto contenuto tecnico e di specializzazione.

“Dai porti liguri per arrivare a Strasburgo e a Bruxelles, la via della crescita passa da qui, dal territorio monregalese, che dall’Europa deve esigere buon senso e buon governo in termini di attenzione a tutte le attività a elevato valore aggiunto. Il retro-porto consente al Piemonte di essere un luogo di trasformazione e di valorizzazione delle merci in arrivo e in ripartenza, e se a sud si collega alla Liguria, più a nord si connette con la futura linea ad alta velocità Lione – Torino. L’Europa deve essere alleata di questa zona geografica, perché il successo di tutte le infrastrutture di collegamento internazionale ha qui, nel Monregalese, uno dei propri cuori pulsanti“.

L’occasione è stata preziosa anche per puntualizzare i temi della sicurezza urbana, della viabilità interna, del rilancio turistico e commerciale, del patrimonio culturale, della salvaguardia dei servizi socio sanitari dove Mondovì si pone come avamposto di un comprensorio vastissimo di unione fra Langhe e Liguria. “La nostra è una provincia Granda, dove non esistono periferie ma aree tutte ugualmente centrali che si legano fra loro e con gli altri luoghi di decisione economica e istituzionale. Questo dovrà essere ben chiaro al nuovo Parlamento europeo e alla futura Giunta regionale“, ha concluso augurando successo e buon lavoro a tutti i candidati presenti.

Il Governo era rappresentato dal sottosegretario di palazzo Chigi Guido Guidesi.

c.s.