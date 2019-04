Ad Alba ultimo appuntamento per la XIII Rassegna chitarristica internazionale “Intorno alla chitarra”

La XIII Rassegna chitarristica internazionale “Intorno alla Chitarra” diretta dal maestro Ignazio Viola chiude la stagione con il concerto di Arethusa Consortium dal titolo “Da O’Carolan a Vivaldi”.

Sarà un percorso nella musica antica e barocca, tra isole britanniche e Italia, un recital di musica e parole dedicato al legame stretto ma poco conosciuto tra la musica scozzese e irlandese e quella del barocco italiano.

La formazione è composta da Elena Buttiero alla spinetta, Marco Bortoletti al flauto e Ferdinando Molteni voce narrante e mandoloncello.

In programma composizioni di: Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Turlough O’Carolan, Davide Rizzio e Antonio Vivaldi. Testi di: Jonathan Swift, Metastasio, Shakespeare e altri.

Appuntamento venerdì 3 maggio 2019, alle ore 21 nel coro della Maddalena, in via Vittorio Emanuele II ad Alba, con ingresso dalla Chiesa della Maddalena.

Durante la serata verranno premiati i vincitori del concorso fotografico “La musica e le sue espressioni”. Ultimo giorno anche per visitare la mostra del premio Romeo Paglia e quella dal titolo “Fotocorde” del fotografo Paolo Benegiamo.

Ingresso con tessera ASAMIMUS € 5, adesione gratuita per i minorenni.

La rassegna è stata organizzata con l’associazione Amici dell’Istituto Musicale di Alba AsAmIMus e il Civico Istituto Musicale L. Rocca di Alba.

Il concerto fa parte del contenitore di eventi “La Primavera di Alba”. www.comune.alba.cn.it

Elena Buttiero. Diplomata presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Serbia, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina ed Uruguay. Ha registrato programmi per la Rai, la Radio della Svizzera italiana, Radio Capodistria, la Radio nazionale tedesca Wdr, la Radio nazionale irlandese e Radio Kerry e la Radio nazionale norvegese. Ha effettuato due incisioni discografiche in qualità di arpista con la formazione di musica irlandese Birkin Tree: Continental Reel,1996 e A Cheap Present,1998). Con il mandolinista Carlo Aonzo ha pubblicato il CD Il mandolino italiano nel Settecento (Devega, 2008) e nel 2010 il CD Fantasia poetica dedicato alle composizioni originali per mandolino e pianoforte da Beethoven in poi. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio regionale ligure, sez. Cultura, della Regione Liguria. Nel 2012 ha pubblicato il cd Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri, nel 2013 il cd Saluti dall’Italia e nel 2015 Lontano nel mondo dedicato alle canzoni di Luigi Tenco. Nel campo della didattica pubblica per l’editore Carisch metodi di solfeggio e pianoforte. Dal 1990 è docente di pianoforte presso la Scuola media ad indirizzo musicale di Savona.

Marco Bortoletti. Diplomato presso il Conservatorio di Alessandria, inizia i suoi studi con il M° Renzo Gnemmi, si perfeziona con il M° Domenico Alfano flauto del Carlo Felice di Genova , approfondisce lo studio del flauto in legno con il M° Francesco Bonafini allievo di J.Zoon. Ha al suo attivo concerti in manifestazioni nazionali ed internazionali (Teatro Franco Parenti di Milano, Villa Mansi (Lucca) in onore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Aula Magna dell’Università “Bocconi” di Milano, Castello d’Albertis e Teatro dei Magazzini del Cotone di Genova, ecc.) in importanti centri italiani quali Milano, Torino, Stresa, Cervo (Imperia), Ferrara, Trieste, Arezzo, Siena, Faenza, Barletta, Valle d’Aosta. Si è noltre esibito in Svizzera ed in Germania. Collabora in qualità di Flauto/Ottavino con l’Orchestra Sinfonica di Savona ed è insegnante di flauto presso l’Accademia Musicale Ferrato-Cilea di Savona e presso il corso ad Indirizzo Musicale del l’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte (Sv).

Ferdinando Molteni. Scrittore e musicista, laureato presso l’Università di Genova, ha pubblicato oltre trenta volumi di storia, storia religiosa, storia dell’arte e musica. Ha scritto e scrive di cultura sul Foglio di Giuliano Ferrara, su Diario di Enrico Deaglio e sul quotidiano Il Secolo XIX di Genova. Ha curato mostre al Santa Maria della Scala di Siena e al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Ha partecipato a convegni internazionali e tenuto conferenze in Italia e all’estero (New York University, Stony Brook NY, Saint Joseph’s University in Philadelphia). Tra i suoi libri si ricordano Memoria Christi (Vallecchi) e il recente L’ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti). Ha collaborato al volume collettaneo sul Festival di Sanremo Zibaldone del Festival (Mellophonim Broadsides). Per la puntata La strana morte di un cantautore andata in onda su Raidue nella serie Delitti rock, ha scritto il racconto sulla fine di Tenco recitato dall’attore Massimo Ghini. Il suo testo teatrale Luigi Tenco. L’ultima notte scritto per l’attore Roberto Tesconi ha debuttato a gennaio 2013. Ha pubblicato due romanzi e tre album musicali.