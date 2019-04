LPM Pallavolo Mondovì: numeri record per il “Torneo della Ceramica” (FOTO E VIDEO)

150 gare, 15 campi e oltre 500 atlete proventi da Piemonte, Liguria e Lombardia si sono sfidate in occasione della 10^ edizione del “Torneo della Ceramica” organizzato dalla LPM Pallavolo Mondovì.

Le 49 squadre, divise per categoria, (Under 12, Under 13, Under 14 ed Under 16) si sono date battaglia nelle palestre di Mondovì, Carrù, Villanova Mondovì, Vicoforte, Crava e Magliano Alpi. Oggi pomeriggio alle 16.30 al Pala Manera la squadra under 16 del Cuneo Granda Volley ha affrontato per la finalissima la Balamunt di Lanzo Torinese, vincendo 2-0.

Al termine della partita l’estrazione della lotteria “Lucky Volley” che ha venduto migliaia di biglietti. I numeri dei fortunati vincitori saranno pubblicati sul sito www.lpmpallavolo.com

Ai nostri microfoni il Presidente della LPM Pallavolo Alessandra Fissolo