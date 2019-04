Piemonte VdA Femminile in finale contro la Liguria, Mellano: “Grande gruppo, non vediamo l’ora!”

Era dal “lontano” 2013 che la Rappresentativa Piemonte Valle d’Aosta Femminile, partecipante al Torneo delle Regioni, non arrivava in finale.

L’allora squadra guidata da mister Foderaro perse, al termine di una finale al cardiopalma, la sfida contro la Lombardia e dovette accontentarsi del secondo posto. L’anno successivo la selezione di coach Panigari perse ai rigori sempre contro le lombarde e da allora le formazioni sabaude si allontanarono dalle posizioni di vertice.

Quest’oggi al campo “Roberto Pera” di San Cesareo, durante il Torneo delle Regioni in corso di svolgimento nel Lazio, le ragazze di coach Riccardi hanno sconfitto senza grossi patemi d’animo il Trento qualificandosi per la finalissima che le vedrà opposte alla Liguria.

Grande protagonista di questi giorni per le piemontesi è, senza ombra di dubbio, la mantese Francesca Mellano che si è concessa ai nostri microfoni: “Aver raggiunto la finale con la Rappresentativa PvA è per me un’emozione grandissima. Già in passato ho avuto modo di giocare una finale al Torneo delle Regioni ma, purtroppo, non andò nel migliore dei modi. Quest’anno ho la fortuna di poter riscattare quell’amara sconfitta e, visto la bontà del gruppo che si è creato, i presupposti ci sono tutti. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Fino alla fine, forza PVA“.

Da Mellano a Mellano. La giocatrice del Pinerolo, infatti, è l’unica superstite di quella squadra che nel 2013 perse la finale in Sardegna. Chissà che contro la Liguria non possa ricominciare un ciclo vincente come quello avuto sotto l’egida De Caroli.