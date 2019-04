Serie D: la Pro Dronero non muore mai, Sall e Maglie salvano i draghi a Casale

Rimane aggrappato con i denti al treno dei Play Out la Pro Dronero, che sotto la pioggia del “Natal Palli” strappa al Casale un punto prezioso più per il morale che per la classifica, testimonianza di come il “drago” sia duro a morire.

Contro un Casale a digiuno di vittorie da undici turni, i biancorossi partono timidi per poi uscire alla distanza grazie al solito Sall che insacca la decima rete stagionale. Prima era stato il Casale a farsi vedere con insistenza dalle parti di Rosano, prima con una conclusione imprecisa di Cappai su sponda di Coccolo, quindi con un’acrobazia di Veccchierelli dopo un batti e ribatti in area dronerese, ben contenuta da Rosano. Al 21′, però, la svolta: Cardini sbaglia in disimpegno facendosi rubare palla da Isoardi, bravo a involarsi per vie centrali prima di servire in profondità Sall, freddo e cinico nel superare Fontana. Il Casale ferito cerca di reagire, prima con una conclusione di Cappai che non impensierisce il portiere, quindi con una rovesciata di Pavesi che non inquadra la porta, però è sempre la Pro a rischiare di fare male, con Dutto che al 27′ tenta di sorprendere Fontana con un destro morbido con la palla che si perde di un soffio a lato. Al 32′ si infortuna Pavesi e deve entrare Buglio, un cambio che scuote i locali tanto che, già al 33′ Buglio illumina Cardini con un lancio millimetrico a scavalcare la retroguardia cuneese, ma la conclusione dell’attaccante si stampa sul palo. Sono le prove generali del gol che arriva al 42′ quando Cardini si fa perdonare l’errore sul gol ospite mettendo Vecchierelli davanti a Rosano, con la palla che questa volta termina in fondo al sacco.

Nella ripresa mister Buglio cerca subito di dare una scossa ai suoi inserendo Sadouk e M’Hamsi al posto di Fabbri e dell’acciaccato Angelo Buglio, ma la partita anche a causa del campo pesante stenta a decollare, tanto che bisogna attendere 15′ per annotare la prima conclusione con Cardini che si fa bloccare il tiro dall’attento Rosano. Sul capovolgimento di fronte Rivero cerca Sall in area ma l’incornata del giovane attaccante biancorosso non trova la porta, quindi al 25′ è Sadouk a far partire un velenoso tiro/cross che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca a intervenire nella correzione a rete. Al 34′ un episodio che potrebbe condizionare pesantemente la gara degli alessandrini: Todisco rimedia il secondo giallo e la doccia anticipata, e con un uomo in più i draghi ci credono, sfiorando subito la rete del vantaggio con Galfrè che da pochi passi non trova la porta. Seppur in inferiorità numerica il Casale non arretra il baricentro ma si riversa in attacco alla ricerca di una vittoria che manca da mesi, e che pare concretizzarsi al 42′ quando il neo entrato Mazzucco riceve da Cardini e da centro area trova lo spiraglio giusto per superare Rosano. Pare fatta ma il cuore della Pro è grande e al 45′ Patrick Maglie è abile nello sfruttare uno svarione della retroguardia locale e dopo un batti e ribatti in area mettere nel sacco il gol del meritato 2-2.

CASALE: Fontana, Simone, Fabbri (1’ st M’hamsi), Vecchierelli, Todisco, Bettoni, Pavesi (32’ Buglio, 1’ st Sadouk), Brugni, Cappai (39’ st Mazzucco) Coccolo (47’ Sall), Cardini. A disp. Consol, Battista, Osellame, Cintoi.

All. Buglio

PRO DRONERO: Rosano, Toscano (38′ st Sangare), Giraudo, Caridi, Maglie, Rastelli (1′ st Rivero), Brondino, Galfrè, Sall, Dutto, Isoardi L.. A disp. Circio, Guerra, Peirano, Ciccone, Fisher, Niang, Isoardi D.

All. Caridi.

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto

RETI: 21′ Sall (P), 42′ Vecchierelli (C), 42’st Mazzucco (C), 45′ Maglie (P)

NOTE: partita giocata sotto la pioggia ma con il terreno in discrete condizioni. Ammoniti Brondino (P), Buglio, Coccolo, Bettoni (C). Espulso Todisco (C) per doppia ammonizione