Rappresentativa Regionale Under 19: i convocati per l’amichevole di oggi con il Torino

Ancora una settimana ricca di appuntamenti per le Rappresentative Regionali Under 19, Under 17 e Under 15.

Oggi, alle ore 15.00, sarà il turno della Rappresentativa Regionale Under 19 che, presso il Campo Sportivo Comunale di Corso Sicilia – TORINO, sarà impegnata nella gara amichevole con la squadra “Dante Berretti” del TORINO F.C.. Per tale impegno i calciatori sono convocati alle ore 14.00.

Chiude il programma, domani, la selezione Regionale Under 17 che, GIOVEDI’ 28 MARZO alle ore 14.30, sarà di scena presso l’impianto sportivo Comunale di Via Occimiano – TORINO, per una seduta di allenamento.

Questi i calciatori convocati in Under 19:

RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19