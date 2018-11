Buona prestazione per Lorenzo Trincheri, presente per il Roata Chiusani alla prima edizione della Liguria Marathon.

Nella prova sui 42,195km l’atleta di Dolcedo chiude in 5a posizione assoluta (1°SM45) in 2h55’23”, nonostante il forte vento contrario nella parte finale.

Vittorie di Michele Belluschi (Atl. Recanati) in 2h33.24 e di Laura Mazzucco (PAM-Mondovì) in 3h14.58