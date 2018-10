Volley B/M: Mercatò Alba corsara in Lombardia, è vetta solitaria

La Lombardia sorride ancora alla Pallavolo Alba che, dopo l’exploit interno con Caronno, porta a casa tre punti anche dalla trasferta di Mozzate con la neo promossa Pro Patria Busto. Una vittoria a luci ed ombre, che consente comunque agli albesi di issarsi solitari in vetta alla classifica a punteggio pieno, staccando di un punto l’altra cuneese Savigliano. Un match sempre in bilico, quello andato in scena ieri sera in Lombardia, con i padroni di casa che, dopo lo scivolone all’esordio con il Sant’Anna, fanno di tutto per mettere in difficoltà una squadra ancora in rodaggio come la Mercatò Alba. Il risultato sono tre set estremamente combattuti, giocati sempre punto a punto e portati a casa da Alba con parziali a 20, 22 e 23.

Una condizione che non soddisfa a pieno coach Lele Negro che, nel post partita, non risparmia una tirata d’orecchie ai suoi giocatori. “Come immaginavo loro all’esordio casalingo volevano riscattarsi di come era andata la prima partita in trasferta, e quindi ci hanno messo in grande difficoltà – afferma – hanno ricevuto e attaccato meglio di come è andata la prima partita. Noi da parte nostra non riusciamo ancora a fluidificare il nostro gioco, non riusciamo a sbloccarci, giochiamo ancora un po’ con il freno a mano tirato e non capisco quale sia questa componente. Dovremo lavorare per cercare di capire come fare per sbloccare iil nostro gioco in modo di giocare con la testa più libera. Ogni tanto andiamo in confusione, facciamo un po’ di pasticci e facciamo fatica a seguire le indicazioni che arrivano dalla panchina. Nonostante questo invece nei momenti di fine set facciamo bene quelle due o tre cose che ci consentono di vincere il set. Il primo lo abbiamo vinto addirittura commettendo più errori degli avversari, il secondo e il terzo li abbiamo vinti sul finale trovando la battuta giusta, trovando il filotto giusto, facendo la cosa giusta, però quello che mi piace meno è che ci portiamo gli avversari dietro fino alla fine. A volte magari riesci a chiudere il set, a volte no ed allora vai nel panico”.

Una mancanza di fluidità nel gioco che non ha impedito alla Mercatò Alba di guardare tutti dall’alto in basso dopo le prime due partite stagionali. “Non contento del gioco, contento del risultato – chiude Negro – Un risultato importante, come si diceva già all’interno dello staff i risultati delle prime partite di campionato sono tutti un po’ strani, per adesso ci godiamo questa classifica a punteggio pieno, ovviamente siamo solo alla seconda giornata di campionato quindi conta poco, però spero che ai ragazzi serva per fare un po’ di morale. Dobbiamo solo lavorare per stare più tranquilli e per sbloccare il nostro gioco. Sabato giochiamo contro Romagnano, invitiamo il pubblico alla partita perchè potrà darci davvero una grossa mano. Con Caronno il palazzetto era pieno e i risultati si sono visti”