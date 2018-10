Trofeo Kappa®: Scandicci supera 3-0 Chieri nel match inaugurale

Si è aperto con il match fra Reale Mutua Fenera Chieri e Savino del Bene Scandicci, il Trofeo Kappa, quadrangolare antipasto di Serie A1 in scena al PalaUbiBanca di Cuneo in questo fine settimana.

Per Chieri coach Secchi sceglie Scacchetti in regia, opposto De La Caridad; Middleborn ed Akrari in mezzo, schiacciatrici Angelina e Perinelli; libero l’ex Cuneo Caforio.

Senza le Azzurre Bosetti e Malinov e le Nazionali Milenkovic e Stevanovic, Scandicci di Parisi in campo con Caracuta al palleggio, Haak opposto; Mazzaro e l’altra ex Cuneo Mastrodicasa centrali, in banda Mitchem e Papa, Merlo libero.

Primo set a favore della formazione toscana, in controllo sin dalle prime battute ed in grado di chiudere con un agevole 18-25. Punteggio di 20-25 nel secondo parziale, nonostante gli 8 di una De La Caridad entrata maggiormente in partita: dall’altra parte picca la prestazione di Haak che avvicina quota 20, salendo a 17 punti totali. Terzo set simile ai precedenti, con il team rossoblu sempre al comando e che firma il 3-0 con il punteggio di 19-25. Miglior marcatrice proprio Haak, che si ferma a quota 22, dall’altra parte De La Caridad unica in doppia cifra con 13.

Alle 20.30 tocca alle padrone di casa della Bosca San Bernardo Cuneo, contro le campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano.

CHIERI-SCANDICCI 0-3 (18-25, 20-25, 19-25)

Chieri: Scacchetti 1, De La Caridad 13; Middleborn 9, Akrari 3, Angelina 9, Perinelli 2, Caforio (L). Dapic, Bresciani (L2). NE: Tonello, Barysevic, De Lellis. All. Secchi.

Caracuta 2, Haak 22; Mazzaro 5, Mastrodicasa 5, Mitchem 13, Papa 5, Merlo (L). Bisconti, Vasileva 4. NE: Qerisha, Ferreira Da Silva. All. Parisi.