Una vittoria strepitosa di Cuneo al Pala Fenera di Chieri che porta la serie di play off, valida per la semifinale di A2, a gara 3. Le ragazze di coach Pistola si impongono per 2-3 al termine di una sfida giocata punto a punto in ogni set, trascinate da Tereza Vanzurova autrice di 34 punti.

Volley



