L’Informagiovani di Cuneo diventa itinerante

Grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte nell’ambito dell’iniziativa regionale “Qualificazione dei servizi di informazione orientativa degli INFORMAGIOVANI del Piemonte”, l’Informagiovani del Comune di Cuneo diventa itinerante, con l’obiettivo di raggiungere i giovani ed informarli sui servizi erogati a loro supporto ed invitarli a delineare un Informagiovani più rispondente alle loro esigenze.

Si tratta di una misura messa in atto dall’Ufficio politiche Giovanili di Cuneo per avvicinarsi alle esigenze di ragazze e ragazzi del territorio dai 15 ai 35 anni.

È già possibile accedere ai due nuovi punti informativi:

La Pulce d’Acqua (Via Manfredi di Luserna 10, Cuneo) il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Casa del Quartiere Donatello (Via Augusto Rostagni 23/L, Cuneo) il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

I due nuovi punti saranno rispettivamente gestiti dagli operatori di EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS, in collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese per la Pulce d’Acqua, e di MOMO SCS per la CdQ Donatello.

I due nuovi punti si aggiungono alla sede dell’Informagiovani in Via Santa Maria n. 1, accessibile liberamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e su prenotazione dal lunedì al giovedì alle ore 14:00 alle ore 16:30.

L’accesso ai tre punti informativi è sempre libero e gratuito.

L’obiettivo della misura attuata dalle Politiche Giovanili è quello di diffondere la conoscenza del servizio, stimolare la partecipazione del protagonismo giovanile ed il senso di appartenenza alla comunità aiutando il servizio a rispondere alle richieste dei giovani.

Oltre ai tre punti fisici è possibile chiedere informazioni su scuola e formazione, lavoro, tempo libero, viaggi e mobilità, volontariato, Servizio civile Universale nelle seguenti modalità:

telefonicamente contattandoci al n. 0171 444504;

tramite mail all’indirizzo [email protected] ;

tramite messaggio su IG informagiovani_cuneo e FB Informagiovani Cuneo.

cs