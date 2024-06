Festival CONTAMINAZIONI – X edizione

Il Festival CONTAMINAZIONI nasce nel 2015 e anche quest’anno propone un cartellone di

eventi da non perdere: come ogni anno, il nostro lavoro mira a offrire spettacoli di alto livello

ad ingresso gratuito, graditi a un pubblico ampio e con programmi che uniscano più

linguaggi tra musica, teatro e letteratura.

Ecco il cartellone dettagliato: domenica 30 giugno ore 21.00 (Sala Polivalente, Frabosa

Soprana) l’Accademia dei Folli porterà sul palco un omaggio a Francesco Guccini con lo

spettacolo Canzoni delle Osterie di Fuori Porta in un viaggio lungo più di 80 anni. Sabato 6

luglio ore 21.00 (Sala Polivalente, Frabosa Soprana – replica domenica 7 luglio ore 11.00)

con Papillon, l’Ensemble di Clarinetti curato da Lucia Margherita Marino e l’Ensemble a 6

corde diretto da Gian Paolo Lopresti per far scoprire le caratteristiche e le sonorità differenti

di strumenti a fiato e a corde. Domenica 7 luglio ore 21.00 (Chiesa del Serro, Frabosa

Soprana) Serenata, un concerto dedicato alle più celebri arie dell’opera lirica, da Handel e

Mozart fino alla canzone accademica latino-americana. Sabato 13 luglio ore 21.00 (Sala

Polivalente, Frabosa Soprana) la collaborazione con la Matthew’s Steel Orchestra di

Trinidad porterà a Frabosa un viaggio musicale a Trinidad e Tobago con lo spettacolo

Calypso, dedicato alla cultura afroamericana con musicisti d’eccezione.

Si continua domenica 14 luglio ore 11.00 (Sala Polivalente, Frabosa Soprana) con

l’Orchestra Giovanile TAKKA BAND diretta da Tamara Bairo per Potpourrì, in collaborazione

con i Corsi di Perfezionamento Musicale FRABOSA 2024. Lunedì 15 luglio ore 21.00 (Chiesa

del Serro, Frabosa Soprana) scopriremo le potenzialità timbriche dello strumento principe

della famiglia dei fiati, il flauto, e dei suoi strumenti congeneri con il Quartetto Blow.

Mercoledì 17 luglio ore 21.00 (Chiesa del Serro, Frabosa Soprana) l’attesissimo Concerto a

Sorpresa, che vede come protagonisti i docenti dei Corsi di Perfezionamento, provenienti

dalle grandi realtà sinfoniche italiane: una vera e propria passerella che ogni anno richiama un pubblico numerosissimo e che quest’anno sarà… in bianco! Sia il pubblico che i musicisti

saranno tutti vestiti di bianco.

Grande appuntamento poi con il tango insieme ad ECLETTICA – l’Orchestra Giovanile di

ESTEMPORANEA diretta da Tamara Bairo: vi aspettiamo sabato 20 luglio ore 21.00 (Sala

Polivalente, Frabosa Soprana). Il Festival CONTAMINAZIONI prosegue poi con la settimana

in collaborazione con i colleghi americani dello Zephyr Music Chamber Festival (San

Francisco): i concerti si svolgeranno tutti presso la Chiesa del Serro alle ore 21.00 giovedì

25, venerdì 26 e sabato 27 luglio per le pagine più belle della musica da camera eseguite da

musicisti provenienti da tutto il mondo.

Appuntamento con musicisti d’eccezione sarà quello di venerdì 2 agosto ore 21.00 (Chiesa

del Serro, Frabosa Soprana – replica sabato 3 agosto a Limone Piemonte) con lo spettacolo

Il Tempo Perfetto | Le Quattro Stagioni di Vivaldi, scritto da Lucia Margherita Marino: a

collegare le Stagioni è l’ultima lettera immaginaria che Vivaldi scrive alla sua allieva

prediletta, Anna Maria del Violin. In contemporanea, venerdì 2 agosto ore 21.00, a Chiusa di

Pesio troverete Lidiya Koycheva e la Balkan Orkestra, che con il loro amore per le tradizioni

popolari bulgare porteranno sul palco le danze tradizionali popolari. Gli spettacoli sono tutti

ad ingresso libero e si svolgono in contemporanea alle settimane dedicate ai Corsi di

Perfezionamento Musicale che coinvolgono docenti provenienti dalle più importanti realtà

sinfoniche (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Teatro Regio,…) e Conservatori italiani,

con giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La Direzione Artistica dei Corsi e del Festival Contaminazioni è di Lucia Margherita Marino,

Presidente di ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro: “La cultura è un bene primario, ha

bisogno di cure speciali. Ormai il Festival e i Corsi accolgono centinaia di allievi e migliaia di

spettatori. Vi aspetto, si spengono le luci e lo spettacolo ha inizio: viviamolo insieme!”

Fondamentale il supporto della Fondazione CRC, che dal 2015 crede fortemente in questa

iniziativa, della Regione Piemonte, l’aiuto del Comune di Frabosa Soprana oltre allo

straordinario lavoro dell’Hotel Excelsior, che, come ogni anno, rendono possibile tutta

l’organizzazione di questo festival internazionale.