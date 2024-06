Il mondo è vostro

OSPITI

Il Concorso Doc inizierà con le proiezioni si terrà a partire da mercoledì 26 giugno dalle 17,30 alle 19,00. Ventidue i documentari in concorso, provenienti da Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Tanzania, Iran, Kyrgyzstan, Cina, Stati Uniti, Russia, Polonia, Georgia e Pakistan.

Tra le pellicole selezionate, ci sono anteprime italiane, europee e mondiali.Alcuni dei film in concorso hanno già vinto importanti premi internazionali al Trento Film Festival, al Festival dei Popoli, all’ Idfa di Rotterdam, al DocLisboa e al Torino Film Festival.

La programmazione è divisa in cinque sezioni tematicheL: “Scalare è un po’ come sognare”, è dedicata all’alpinismo; “Ogni giorno ha il suo affanno”, che parla del mondo come un posto spesso difficile in cui vivere, ma allo stesso tempo meraviglioso e fatto di cose semplici e disincanto; “Storie di vita, di morte e altre sciocchezze”, per viaggiare immersi in realtà poco conosciute, affascinanti e sorprendenti; “Sospesi nel tempo”, storie fuori dal tempo, storie di medici di frontiera, di canzoni antiche, di vecchi mestieri; “Così lontani, così vicini”, dedicata invece ai registi del territorio che presenteranno al pubblico le loro storie su pellicola.

Verranno assegnati due premi. Uno per il Miglior Film e un Premio Speciale della Giuria. I vincitori verranno proclamati sabato 29 giugno prima dell’incontro con Caterina Borgato.

Il giorno 29 giugno verrà presentata “La rete regionale del cinema” con il referente della Film Commission Torino Piemonte Davide Bracco, i sindaci del Distretto Montagna Futura e il sindaco di Vinadio Cornaglia , Borgo San Dalmazzo e l’asssesora di Entraque.

IL CONVEGNO

Quest’anno, grazie soprattutto alla nascita del Distretto Culturale Montagna Futura, da giovedì 27 giugno a sabato 29 giugno all’interno del festival si terranno una serie di incontri attorno al tema: “Innovare la montagna. Incontri e confronti sul tema della rigenerazione dei territori marginali”.

L’appuntamento nasce in stretta collaborazione con il Distretto Montagna Futura. Vuole essere un seminario di confronto su esperienze di rigenerazione, in dialogo con le Fondazioni bancarie. Il primo giorno saranno presenti alcune Fondazioni per una riflessione sugli interventi fatti in favore delle aree interne. Il secondo e il terzo giorno saranno al centro del dibattito il tema della demografia, della cultura e della imprenditorialità nel tracciare nuove strade di sviluppo.

La tesi che accompagnerà i lavori è così riassumibile: la cultura è un motore essenziale per lo sviluppo delle aree interne, capace di unire le comunità, promuovere l’economia e guidare l’innovazione, mantenendo al contempo un legame con le radici e le tradizioni locali. Questo sforzo è già in grado di costruire, per la montagna, un futuro migliore del presente? Quali sono i punti di forza? Quali le criticità? Una nuova montagna è possibile e le tante esperienze italiane lo dimostrano.