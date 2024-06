“Note d’eleganza” al Castello di Piea

Il castello di Piea (At), in piazza Italia 3, il 16 giugno alle 18 ospiterà il concerto “Note d’Eleganza” proposto dal soprano Angelica Cirillo accompagnata dalla pianista Elena Tirrito con musiche di Arditi, Gershwin, Puccini, Tosti e altri.

Ingresso 15 euro. Seguirà un raffinato aperitivo nel suggestivo giardino del castello. Costo 5 euro a persona. Per informazioni contattare i numeri: 3926194165, 3271596695, 3407818231



Programma:

Puccini “Quando m’en vo’”

L. Arditi “Il Bacio”

C. Lecocq “O Paris gay sejour”

F.Lehar “Tace il labbro”

E.De Curtis “Non ti scordar di me”

C. Bixio “Parlami d’amore Mariú”

R. Leoncavallo “Mattinata”

Autori vari “Medley da Musical”

G. Gershwin “Summertime”

H. Mancini “Moon River”

F. Loewe “I could have a dancing all night”

E. Piaf “La vie an rose”

Autori vari “Medley Musica da Film”

G.M Ferilli A. Maggio “Un amore così grande”

Nota di Sala

Il programma musicale offre un itinerario affascinante attraverso diverse epoche e generi musicali, spaziando dall’opera alla canzone napoletana, dai musical alle colonne sonore cinematografiche. Ogni brano selezionato rappresenta un capolavoro del suo genere, offrendo un’esperienza ricca e variegata agli ascoltatori.

Giacomo Puccini – Quando m’en vo’ Dalla celebre opera “La Bohème”, questa aria, conosciuta anche come “Musetta’s Waltz”, esprime la spensieratezza e il fascino del personaggio di Musetta. La melodia sinuosa e il ritmo vivace riflettono la sua natura capricciosa e seducente, offrendo un momento di leggerezza all’interno del dramma.

Luigi Arditi – Il Bacio Composto nel 1860, questo valzer è un pezzo di bravura per soprano, caratterizzato da una melodia brillante e virtuosistica. “Il Bacio” è famoso per la sua agilità e le sue ornamentazioni vocali, che richiedono notevole tecnica e controllo da parte dell’interprete.

Charles Lecocq – O Paris gay sejour Questa aria proviene dall’operetta “La fille de Madame Angot”, una delle opere più popolari di Lecocq. Con la sua vivace rappresentazione della vita parigina, il brano è un omaggio alla gioia di vivere e alla cultura festosa della capitale francese del XIX secolo.

Franz Lehár – Tace il labbro Da “La Vedova Allegra”, questa celebre operetta è un simbolo del romanticismo e dell’eleganza della Belle Époque. Il duetto “Tace il labbro” è un momento di intima bellezza, in cui i protagonisti esprimono i loro sentimenti attraverso una melodia lirica e appassionata.

Ernesto De Curtis – Non ti scordar di me Scritta nel 1935, questa canzone napoletana è un classico del repertorio romantico italiano. La melodia nostalgica e il testo evocativo parlano di un amore che sopravvive al passare del tempo, un tema universale che tocca profondamente gli ascoltatori.

Cesare Andrea Bixio – Parlami d’amore Mariú Composto nel 1932, questo brano è uno dei più amati della canzone italiana. Con la sua melodia dolce e il testo sentimentale, “Parlami d’amore Mariú” è un inno alla tenerezza e alla dolcezza dell’amore.

Ruggero Leoncavallo – Mattinata Composta nel 1904 per la voce di Enrico Caruso, “Mattinata” è una serenata che celebra la bellezza del mattino e il risveglio della natura. La melodia espressiva e l’accompagnamento delicato evocano un senso di freschezza e rinnovamento.

Autori Vari – Medley da Musical Questo medley raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dai musical, offrendo un viaggio attraverso il teatro musicale. Le selezioni includono brani noti per la loro capacità di raccontare storie ed evocare emozioni profonde.

George Gershwin – Summertime Dall’opera “Porgy and Bess”, “Summertime” è una delle arie più famose di Gershwin. Con la sua melodia rilassata e il testo evocativo, il brano cattura la quiete e la calura dell’estate, trasmettendo un senso di pace e tranquillità.

Henry Mancini – Moon River Resa celebre dal film “Colazione da Tiffany”, “Moon River” è una ballata che parla di speranza e avventura. La melodia dolce e il testo poetico creano un’atmosfera sognante e riflessiva, rendendo questo brano un classico intramontabile.

Frederick Loewe – I Could Have Danced All Night Dal musical “My Fair Lady”, questa canzone esprime la gioia e l’euforia di una notte indimenticabile. La melodia vivace e il testo entusiasta catturano il senso di meraviglia e felicità del personaggio principale.

Édith Piaf – La vie en rose Uno dei brani più iconici di Édith Piaf, “La vie en rose” è un inno all’amore che trasforma la vita in un sogno color rosa. La melodia affascinante e il testo evocativo fanno di questa canzone un simbolo di romanticismo e passione.

Autori Vari – Medley Musica da Film Questo medley celebra la magia del cinema attraverso alcune delle colonne sonore più amate di tutti i tempi. Ogni brano è stato scelto per la sua capacità di evocare ricordi e suscitare emozioni intense.

Guido Maria Ferilli e Antonello Maggio – Un amore così grande Una canzone potente e appassionata, “Un amore così grande” è un inno alla profondità e alla forza dell’amore. La melodia maestosa e il testo intenso esprimono un sentimento di amore infinito e incondizionato.

Questo programma promette di offrire un’esperienza musicale indimenticabile, trasportando il pubblico attraverso una varietà di atmosfere e sentimenti, e celebrando la bellezza universale della musica.

Angelica Cirillo

Soprano drammatico di agilità, intraprende lo studio del canto lirico con il soprano JosellaLigi, perfezionandosi in seguito con i M° Ottavio Garaventa, Luisa Maragliano, RobertoServile. Effettua gli studi musicali presso l’Accademia Ducale di Genova e studio dellospartito d’opera con il M° Roberto Negri (teatro alla SCALA di Milano) ed in seguito aFirenze interpretazione e stile con il M° Marco Balderi (Firenze) e il M° Caputo ( teatroRegio Torino) .La sua vocalità molto duttile e la sua personalità ecclettica le permettono diaffrontare un vastissimo repertorio che spazia dalla musica operistica, da camera, sacra eprofana con incursione anche nell’operetta. Debutta nel “ Rigoletto G. Verdi, proseguendocon altri ruoli come : Serpina (Serva Padrona) ,Berta (Barbiere di Siviglia), Norina, (DonPasquale), Zerlina (Don Giovanni), Donna Anna ed in seguito Donna Elvira, (Don Giovanni)con la regia di Edoardo Siravo, Mimì (Bohème) con la regia di Enrico Beruschi, Nedda(Pagliacci), Delia ( Il Mameli), Mercedes/ Frasquita (Carmen), Violetta Valery Torino,(Traviata), Floria Tosca ( Tosca) con la regia di Alberto Paloscia, Liù (Turandot), Leonora(Trovatore) , selezione di Turandot (G. Puccini) nel ruolo di Turandot , nell’operetta è piùvolte protagonista nel ruolo di Anna Glawari (Vedova Allegra). E’ molto intensa la suaattività sia in Italia che all’estero: oltre che in tutta Italia si esibisce a New York CarnegieHall, Auditorium New York University, Casa Italiana Zerilli- Marimò di N.Y.,Opera diMontecarlo, Nizza, Regio di Torino in onore del 50° anno di carriera al fianco del tenoreOttavio Garaventa, esegue tourneè in Svizzera, in Germania, in Francia, in Belgio,Principato di Monaco, Austria, Ukraina . E’ molto attiva nel repertorio Sacro: Requiem diMozart (Novara), Gloria di Vivaldi (Alessandria), Petite Messe Solennelle (Rossini), StabatMater (Rossini), Stabat Mater (PERGOLESI), Grande Messa K 427 (Mozart) Requiem K.Jenkins. E’ invitata ad esibirsi in rassegne musicali quali: Menotti Festival Spoleto,Festival Internazionale di Musica da Camera Artètè , Festival Maria Callas Sirmione,Incontri d’Autore, Festival Ultrapadum , Antichi Borghi di Liguria, Echi Musicali, Terred’Arezzo, Percorsi Sonori, Festival città di Ravenna ,Festival I Luoghi della Musica,Festival Internazionale Lavagnino, Corciano Festival, Arti in scena, I concerti diPrimavera, I concerti a Monza, Concerti del Cortile (Como), Festival degli Organi Storici, Passio cultura e arte Novara, Mantova Musica. Si è classificata prima della sez. cantolirico nella prestigiosa competizione Ibla – New York Arward. E’ stata invitata a Milanoper cantare in onore del Baritono M° Leo Nucci al quale è stato consegnato nell’ambitodella serata l’Oscar Internazionale della Lirica (A.L.I.). .Ha affiancato più volte l’attore Edoardo Siravo in spettacoli lirici-teatrali dove si richiedeva una voce di soprano e inspettacoli comici ha lavorato con l’attore Enrico Beruschi . Tiene concerti Perl’Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco , Ambasciata italiana a Parigi , per ilConsolato Generale Italiano a Nizza, molto intensa la sua attività concertistica in CostaAzzurra da Mentone a Cannes. Ha inciso nel 2015 lo spot per IKEA. Le è stato conferito il Premio Myrta Gabardi 2015 a Milano – Una vita per la musica una musica per la vita -insieme all’attore Remo Girone e altri personaggi di spicco della musica, teatro egiornalismo. Il pittore Filippo di Sambuy, l’ha voluta ritrarre per la mostra presso il Vittoriale degli Italiani curata dal M° Giordano Bruno Guerri dal titolo Per Non Dormire,motto D’annunziano per cui il pittore Sambuy ha ritratto i dodici d’Annunziani del XXsecolo.

Elena Tirrito

Nata nel 1999 a Venaria Reale, ha conseguito il diploma in ragioneria presso il liceo economico scentifico Quintino Sella di Torino.

In seguito sceglie di intraprendere due percorsi universitari: il primo con l’iscrizione ed il successivo conseguimento della laurea di primo livello in Economia Aziendale presso l’università di Management ed Economia di Torino in cui è attualmente inscritta al biennio della magistrale; il secondo percorso universitario si svolge presso il conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Torino, conseguendo la laurea in pianoforte sotto la direzione del Maestro Bruno Bosio e della Maestra Anna Maria Bordin.

Ha partecipato a Masterclasses tenute da pianisti quali Maria Teresa Immormino, Luigi Mariani e dalla clavicembalista Francesca Lanfranco.

Comincia ad insegnare pianoforte all’età di 17 anni, impiego che tuttora svolge in una scuola musicale in centro Torino, dopo aver creato una propria classe di allievi.

Dal 2016 comincia ad interessarsi ai reading teatrali creando accompagnamenti pianistici per giornalisti, scrittori, personaggi politici e attori quali Farian Sabahi, Anna Bonaiuto, Amelie Nothomb, Anna Pavignano ed Eva Giovannini, realizzando esperienze, sia in qualità di solista che di pianista accompagnatrice, nazionali ed internazionali tra cui una TedX.

Nello stesso periodo intraprende collaborazioni con il Circolo degli artisti e il Polo del 900 di Torino, sempre in qualità di pianista.

Nel 2023 diventa la pianista di riferimento della rassegna storico-culturale “I giovedì d’autore di Culturaidentità” condotta da Fabrizio Marabello al Golf Club di Garlenda (SV), nella quale prende la carica di Vicepresidente dal 2024, a seguito dell’avanzamento in forma associativa.

Attualmente è prossima alla laurea Magistrale in economia aziendale e si occupa regolarmente di ditattica e concertismo, in particolare in qualità di pianista accompagnatrice collaborando regolarmente con soprano internazionali.