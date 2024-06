Volley A2/F: alla LPM Bam Mondovì il ritorno di Morgana Giubilato

Dopo conferme e nuovi arrivi, in casa Lpm BAM Mondovì è tempo di un gradito ritorno: Morgana Giubilato.

“Sono contentissima.” – racconta il nuovo libero rossoblu – “Dopo averci giocato due anni, conosco già l’ambiente. Mondovì è un palcoscenico importante per ogni atleta: non vedo l’ora di iniziare e di ritrovare tutti, perché a Mondovì il calore non manca mai!”

Giubilato, classe 2001, arriva in Piemonte dopo aver conquistato la promozione in A2, indossando la maglia dell’Altino. “E’ stata una stagione lunga e difficile, che si è conclusa nel migliore dei modi. Questa cosa mi dà ancora più consapevolezza per iniziare il nuovo campionato da protagonista.”

Tante emozioni nel tornare sul campo dove ha iniziato a giocare in seconda linea: “Il mio primo anno da libero l’ho fatto proprio a Mondovì. Adesso torno con più esperienza e con più responsabilità. Ma questo per me non è un peso, sono serena, perché l’ambiente monregalese ti consente di esprimermi al meglio.”

Per Morgana è scontato rivolgere un saluto ai tifosi, che saranno sicuramente felici di rivederla, a fine estate. “Mi godrò un po’ di relax: ricaricherò le pile nella mia Sicilia, per riabbracciare tutta Mondovì ad agosto. Non vedo l’ora di vedere tutti gli Ultras Puma al PalaManera a tifare per noi. So che il pubblico monregalese non ci deluderà, che sarà numeroso e ci farà sentire il tanto calore.!”

La carriera di Morgana Giubilato

2019/20 – 2020/21: CBF Balducci HR Macerata (A2)

2021/22 – 2022/23: LPM Bam Mondovì (A2)

2023/24: Tenaglia Altino (B1)

c.s.