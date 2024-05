Atletica Roata Chiusani: i risultati del weekend

Grande prova di Sarah Aimée L’Epée, prima donna al traguardo a Prato Sesia, alla 2a Ed. della 10km degli Assi di Domenica 26 Maggio, manifestazione che assegnava il titolo regionale di specialità.

Con l’ottimo crono di 37’35”, record del percorso, la portacolori dell’Atletica Roata Chiusani lascia alle spalle tutte le avversarie, aggiudicandosi sia il Titolo Regionale Assoluto sia quello di categoria SF40 nei10km su strada. Non è da meno Massimo Galliano, Campione Regionale SM50, 8° assoluto al traguardo, con il crono il 34’22”. Molto bene Enrico Aimar, 10° assoluto e 4° Sm40 in 34’56”. Buona prova per Luca Laratore, reduce dalla gara sul Miglio di sabato sera, 7° SM45 in 37’10”.

IL ROATA AI CDS CADETTI DI FOSSANO

Buone prove e nuovi Personal Best i nostri Cadetti dell’Atletica Roata Chiusani, accompagnati ai CDS di Fossano del 25/26 Maggio dai Tecnici Massimino, Lingua e Reynaudo.

Realizzano il personale

– Alessandro Fino con 2.58.74 sui 1000

– Davide Dutto con 6.40.08 sui 2000

– Rebecca Servetti con 7,08m nel peso

– Lorenzo Gramazio con 29,45m nel giavellotto,

– Mariasole Bernardi con 4,02m nel salto in lungo

– Giulia Dalmasso con 3,99m nel salto in lungo

– Pietro Carignano con 16.81 nei 100HS e 10,51 m nel peso

– la 4x100m Cadette (Dalmasso,Bernardi, Maiorano, Martinengo) PB 55.69

Buone prove per Leonardo Morello sui 1200 siepi, Andrea Mandrile, Denise Allena, Viola Facelli, Agnese Bertello, Maia Viano, Simone Pellegrino, Francesco Davico, Giovanni Battista Peano.

IL ROATA AL 14° GIR PER I CARUBI

Ottimi riscontri per gli atleti del Roata Chiusani, che Mercoledì 22 Maggio hanno dato vita ad un’appassionante gara a staffetta (2x3giri di 1400m) alla 14a Edizione del Gir per i Carrubi di Borgo San Dalmazzo.

Nella prima batteria riservata alle staffette maschili, ottimo 4° posto assoluto per la coppia Danilo Brustolon-Davide Martina, che conquistano il 2° posto M2 alle spalle dei gemelli Dematteis.

Massimo Galliano e Luca Massimino chiudono la prova al 7° posto assoluto, 4° M2.

Molto bene Pietro Matarazzo e Pietro Belmondo, ottavi assoluti e secondi AJPM1.

Ben piazzate in categoria M2 le staffette Cristian Conte – Luca Laratore e Lorenzo Viada – Davide Preve. Vittoria di categoria M4 over 120 per Beppe Pellegrino e Guido Castellino.

Sotto la pioggia battente la prova della seconda batteria, riservata alle formazioni femminili e miste, che ha registrato la vittoria di categoria Over120 per Cristina Frontespezi in coppia con Flavio Gancia. Grazie alla folta adesione degli atleti delle categorie giovanili e Master, l’Atletica Roata Chiusani vince la speciale classifica riservata alle Società Numerose.

Ottimi riscontri anche per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, impegnati sulle distanze previste per le varie fasce d’età. Per gli Esordienti, vittoria EF8 di Chiara Lochman, 4° posto EF10 per Caterina Carignano e EM5 per Alessandro Brustolon, piazzamenti per Michele Viada e Matteo Tuberga.

Nella categoria Ragazzi/e secondo gradino del podio per Annalisa Magliano, 5° e 6° Andrea Ballario e Gabriele Parola, buone prove per Martina Di Murro, Beatrice Peano, Giulia Gennari, Maria Lochman, Giada Verra, Gabriella Pilogallo, Filippo Boi, Matteo Brignone, Riccardo Viale, Leo Basteris e Jacopo Giraudo. Nella categoria Cadetti, Andrea Mandrile si classifica 5°, piazzati Davide Dutto, Leonardo Morello e Alessandro Fino.

IL ROATA AL 3° TRAIL DUE CASTELLI – Chiusa Pesio.

Impegnati sui 14,5 km del Trail Due Castelli, in scena a Chiusa Pesio Sabato 25 Maggio, i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani si sono distinti portando a casa ottimi risultati:

– secondo posto assoluto per Alessio Romano,

– vittoria di categoria M4 per Guido Castellino,

– 35a piazza assoluta per Floriano Roá

IL ROATA A PASCHERA E BEINASCO

Vittoria assoluta di Davide Martina che chiude in 31’47 i 9,4km del percorso de I Peschi in fiore, svoltasi Domenica 26 Maggio a Paschera San Defendente.

Terza piazza assoluta per il compagno di squadra Maurizio Morello, in 34’07.

A podio gli altri roatesi presenti, Francesca Donalisio e Beppe Pellegrino vincono le rispettive categorie SF45 e SM60, secondo gradino del podio SM60 per Dario Arneodo.

L’Atletica Roata Chiusani è terza tra le società numerose

Sabato 25 Maggio secondo posto SM45 per Luca Laratore al traguardo in 5’16 sul circuito del Miglio di Beinasco, 3^ prova del Trofeo Miglio Piemonte.