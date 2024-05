Bandi 2024 per investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica extra-aziendali in Piemonte

Venerdì 31 maggio apriranno i bandi 2024 del Complemento di sviluppo rurale del Piemonte (Csr 2023-2027) a sostegno dei Consorzi irrigui ed enti irrigui gestori di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione, per investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica extra-aziendali su tutto il territorio regionale.

La dotazione finanziaria complessiva dei bandi è di 20 milioni di euro.

Nello specifico il primo bando, con un finanziamento di 10 milioni di euro, è relativo alla misura del CSR 2023-2027, intervento SRD08 “Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali” – Azione 3 “Infrastrutture irrigue e di bonifica” che ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

Link al bando: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-infrastrutture-irrigue-bonifica-srd-08-az3

Il secondo bando, con un finanziamento di 10 milioni di euro, è relativo all’intervento SRD07- “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali” – Azione 7 “Infrastrutture irrigue extra-aziendali, che comportano un aumento netto della superficie irrigata” che prevede investimenti per la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali per l’irrigazione che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

Link al bando: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-infrastrutture-irrigue-extra-aziendali-srd07-az7

I bandi scadono il 27 novembre 2024.

