Torna la Fiera Nazionale del Peperone a Carmagnola dal 30 agosto all’8 settembre

Sarà SGP Grandi Eventi ad organizzare per i prossimi tre anni la storica Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola,giunta alla sua 75esima edizione.

SGP Grandi Eventi è leader nella gestione e realizzazione di manifestazioni di marketing territoriale di rilievo nazionale, con una particolare esperienza in grandi festival di taglio enogastronomico, come la Festa del Torrone a Cremona, Sciocolà a Modena, Formaggi & Sorrisi a Cremona Ferrara Food Festival a Ferrara, Sbrisolona &Co a Mantova e tanti altri. Questa collaborazione triennale promette di portare un rinnovato entusiasmo e una vasta gamma di attività e attrazioni per tutti i visitatori.

L’edizione 2024 della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si terrà dal 30 agosto all’8 settembre, un appuntamento imperdibile per gli amanti del peperone.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola è molto più di un semplice evento gastronomico. È una celebrazione della cultura, della tradizione e dell’innovazione agroalimentare e non solo, con importanti ricadute positive per la città. Da 14 anni è riconosciuta come Manifestazione Fieristica di Livello Nazionale, distinguendosi come una delle più prestigiose nel settore enogastronomico e la più grande in Italia dedicata ad un prodotto agricolo. La fiera celebra le eccellenze agroalimentari del territorio, offrendo un ricco programma di intrattenimento per tutte le età. All’interno della Fiera si è negli anni affermato quasi come iniziativa indipendente il Foro Festival, evento collaterale che negli anni ha ospitato molti importanti nomi del panorama della musica e dello spettacolo, anche a livello internazionale.

Per dieci giorni, infatti, sono previsti eventi gastronomici con piatti tipici e sperimentazioni, appuntamenti culturali e artistici, spettacoli e concerti.

“L’affidamento dell’organizzazione della Fiera rappresenta una sfida molto impegnativa ma altrettanto stimolante trattandosi di un evento di grande successo e storicità, con un format amato e ben consolidato. –Stefano Pelliciardi, titolare di SGP Grandi Eventi – La mission di SGP Grandi Eventi vuole sviluppare e raggiungere tre obiettivi, ossia la diffusione di quello che è a tutti gli effetti un brand ben affermato anche a livello extra regionale, raggiungendo in modo radicato le regioni confinanti; l’affermazione mediatica a livello nazionale dell’evento, raggiungendo i principali canali di diffusione sia tradizionali che digitali; un ampliamento dell’offerta commerciale con un incremento dell’area espositiva, grazie ad una progettualità nel lungo periodo e con una vision che vada a considerare i prossimi tre anni come un unico percorso di crescita per la Fiera”

L’Amministrazione Comunale di Carmagnola esprime il proprio entusiasmo per la nuova collaborazione con SGP Grandi Eventi, con fiducia nei suoi confronti e l’obiettivo di lavorare insieme per creare un evento straordinario, basato su un format già amato e consolidato. L’Ufficio Cultura e Manifestazioni confida fermamente che l’esperienza e la preparazione di SGP Grandi Eventi contribuiranno a mantenere e incrementare il successo della manifestazione, con l’aspirazione di renderla sempre più bella e di ampliarne la portata, puntando a farla diventare una Fiera di rilievo internazionale.

L’atteso evento gastronomico piemontese è diventato ormai uno storico appuntamento non solo per il comune di Carmagnola, ma per tutto il Piemonte e il resto d’Italia. Anche quest’anno si attende una grande affluenza di visitatori per celebrare insieme questa tradizione unica e gustare le prelibatezze del territorio.