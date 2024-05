Cuneo a Fano per la Final Eight DelMonte(R) Boy League

Dopo quattro stagioni di fermo, torna la DelMonte® Boy League e l’Under 14 Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, diretta da coach Mauro Rizzo coadiuvato dal Direttore Tecnico Mario Barbiero, è tra i Club che da stasera disputeranno la Final Eight a Fano (provincia Pesaro Urbino). L’ultima edizione del 2019 fu vinta dall’Itas Trentino, dopodiché l’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A maschile, rivolto alle giovanili Under 14 dei Club di Serie A non si era più disputato.

Proprio la formazione trentina sarà il primo avversario dei cuneesi questa sera, venerdì 24 maggio alle ore 19.30, al Palasport Allende di Fano e in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A (qui).

Le altre squadre partecipanti al Girone E e che i biancoblù della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo affronteranno sono: l’Itas Trentino, la Cucine Lube Civitanova e la Consar Ravenna. Formazioni che Cuneo affronterà rispettivamente venerdì alle ore 19.30 al Palasport Allende, sabato alle 11 al Palestra Di Lucrezia Cartoceto e nuovamente al Pala Allende alle 15.30 sempre di sabato. Tutti i collegamenti alle dirette sono reperibili sul canale YouTube Cuneo Volley TV nella playlist Fiöi (qui). Alle semifinali accederanno le prime due classificate del proprio girone; semifinali e finali si disputeranno domenica 26 maggio. I risultati delle partite saranno aggiornati in tempo reale e pubblicati al seguente link: www.legavolley.it/giovanili/finaligiovanili/

« Sicuramente una bella esperienza per confrontarci con l’alto livello giovanile dell’Under 14 italiana. – afferma l’allenatore Mauro Rizzo – Andremo con lo spirito degli outsiders, convinti di portare a casa esperienza».

La compagine cuneese e così composta: Chiapella Mattia, Milanesio Lorenzo, Miretti Lorenzo, Paoletti Denis, Pepino Diego, Re Paolo, Russo Marco (in prestito da Volley Parella Torino), Traore Moise (in prestito da Volley Parella Torino), Gerbi Lorenzo, Cavallo Tobia, Tavella Erik, Arnaudo Simone, Giaccone Tommaso.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE E

Venerdì 24 maggio

Ore 19.30: Itas Trentino – Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo

Sabato 25 maggio

Ore 11.00: Cucine Lube Civitanova – Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo

Ore 15.30: Consar Ravenna – Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo