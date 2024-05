Alba rende omaggio al Tour de France con una pedalata su cyclette in piazza Ferrero per 230.5 ore consecutive

Dal 22 al 31 maggio la Città di Alba rende omaggio al Tour de France con l’evento #ALBA230.5. Quest’anno, infatti, per la prima volta nella storia, il Tour de France partirà dall’Italia, arriverà in Piemonte e nel terzo giorno di gara, il 1° luglio, con la tappa “Piacenza – Torino” di 230.5 km, attraverserà Alba con un passaggio di fronte a piazza Michele Ferrero.

#ALBA230.5 vuole omaggiare la lunghezza record di questa terza tappa, la più lunga del Tour, e dedicare un record alla Città di Alba grazie a una pedalata no stop su cyclette. Piazza Ferrero, dalle 4.00 di domani, mercoledì 22, alle 18.50 di venerdì 31 maggio, sarà il teatro di una pedalata a staffetta su cyclette, a gruppi di cinque, 24 ore su 24, per un totale di 230.5 ore, corrispondenti a 9 giorni, 14 ore e 50 minuti.

Tutti potranno contribuire a stabilire il record: studenti, associazioni sportive, team aziendali, famiglie e chiunque vorrà pedalare in squadre da cinque per un’ora “a staffetta” e garantire la continuità. La certificazione del record (pedalata di 230.5 ore – 24/24) sarà attestata da un notaio attraverso un software.

Per iscriversi (preferibilmente in squadre da cinque) basta scegliere il giorno e l’orario e verificare la disponibilità telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 378 303 2910, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Per prenotazioni fuori orario, si può inviare un messaggio WhatsApp con cognome e nome per essere richiamati.

Per completare l’iscrizione, infine, ogni concorrente deve scaricare e compilare il modulo dal sito www.alba230-5.com, consegnandolo il giorno della staffetta in piazza Ferrero.

Per i pedalatori ci saranno a disposizione 10 cyclette: la pedalata sarà quindi a squadre composte da 5 unità che pedaleranno per un’ora. Prima di finire il turno, la nuova squadra sarà già in postazione sulle altre 5 biciclette.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto i 12 anni di età. È necessario presentarsi in piazza Michele Ferrero almeno 30 minuti prima del proprio turno ed accreditarsi. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Ogni pedalata è preziosa: non importa la velocità o la potenza, l’obiettivo è quello di non interrompere la pedalata. È molto importante rispettare gli orari e gli impegni presi al momento della prenotazione, per garantire il corretto svolgimento dell’evento.