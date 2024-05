Serie B Femminile – Freedom FC, sconfitta indolore contro il Chievo Verona. Ternana allo spareggio Serie A con il Napoli

Si chiude con una sconfitta la stagione della Freedom FC in Serie B Femminile. Un ko indolore a salvezza già matematicamente conquistata e con un occhio già proiettato alla prossima stagione.

Sul campo del Chievo Verona non basta alle ragazze di coach Ardito la rete di Mayla Cocco per fermare le gialloblu brave ad imporsi con le marcature di Marengoni e Merli con quest’ultima che fissa il punteggio sull’1-1 finale.

Festeggia la promozione dinnanzi ai propri tifosi con un pareggio la Lazio che impatta per 1-1 contro il Parma, che chiude al terzo posto la stagione. Allo spareggio promozione contro il Napoli andrà, dunque, la Ternana di coach Melillo che passa per 1-3 sul campo del San Marino Academy e si piazza al secondo posto. Vittoria per 3-1 anche per il Cesena che consolida la quarta posizione sconfiggendo l’Hellas Verona mentre il Genoa cade a sorpresa per 1-2 contro la Res Women. Pareggio per 3-3 tra Bologna ed Arezzo mentre Brescia e Ravenna espugnano rispettivamente i campi di Pavia Academy (1-6) e Tavagnacco (1-3).