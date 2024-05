Pallacanestro Farigliano, l’Under 15 Gold in Final Four, bravi gli esordienti al Torneo “Acqua delle Langhe”

Allievi Csi

BASKET CARRÙ 84

AUXILIUM CUNEO 44

Buona prestazione dei ragazzi carrucesi che partono un po’ a rilento nei primi 5 minuti e si trovano sotto 9 a 10. Appena iniziano a giocare, infilano il parziale di 17 a 2 andando a chiudere il primo quarto sul 26 a 12. Nel secondo quarto, coach Casetta effettua ampie rotazioni e la squadra risponde bene, allungando sul 40 a 20. Gli ospiti trovano buone soluzioni dall’ arco dei 6,75 metri ma i padroni di casa rimangono concentrati e distribuiscono punti a tutti i giocatori: dal 56-34 del terzo quarto si arriva all’84-44 finale.

BASKET CARRÙ. Alessandria, Bagiacchi, Barroero, Capellaro, Garola, Prandi, Sarotto, Zoppi, Rossi, Sappa, Viara. Coach Casetta.

Under 15 Gold – Fase titolo

LETTERA 22 IVREA 73

PF 81

Incredibile vittoria del gruppo 2009/10 sul difficilissimo campo di Ivrea contro la vincitrice della prima fase nell’altro girone. È una partita dai mille ribaltamenti di risultato: la PF parte forte sul 13-21 al 10’ per poi subire la forte reazione dei padroni di casa che dominano il secondo quarto (37-36 alla pausa lunga). Dopo un terzo periodo a favore dei locali, Farigliano ritrova coesione e con un super ultimo quarto da 17-28 ribalta il risultato e grazie alla freddezza ai tiri liberi finali porta a casa la vittoria che significa Final Four per il titolo regionale.

Alberione, Avico, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Marenco, Porro, Racca, Zavattero Bottero. All. Alberione, Giachello, Schellino.

PF 91

OASI LAURA VICUNA 57

Bella vittoria interna in un Palazzetto pieno con tanti ragazzi delle giovanili. La PF parte fortissimo con un primo quarto da 30-11 e indirizza subito il match, provando tanti quintetti diversi, senza avere cali sui due lati del campo. La partita, nonostante il grande divario di punteggio, è stata utile per preparare il prossimo trittico terribile: Omegna, Cus ed Ivrea definirà gli abbinamenti delle semifinali nella Final Four regionale titolo (1°-2° giugno), a cui la PF è già qualificata.

Alberione, Avico, Cillario, Grosso, Lasagna, Porro, Racca, Scarano, Zavattero Bottero. All. Alberione, Giachello, Schellino

Under 14 Gold-Fase Top

VAL NOCE 84

PF 60

Difficile trasferta per i 2010 biancorossi sul campo di Frossasco. Dopo il 20-19 al 10’, il match prosegue equilibrato grazie alle alte percentuali in attacco di entrambe le formazioni. Al rientro in campo, Farigliano accorciare fino al -4 per poi concedere nuovamente troppo in fase difensiva permettendo alla formazione di casa di allungare e consolidare poi il vantaggio.

Avico, Carotti, Cillario, Manfredi, Marenco, Massano, Porro, Revelli, Scarano. All. Bittner, Schellino.

Under 14 femminile

OLIMPIA BASKET 51

PF 42

Trasferta nel Monferrato per le Pink della Pallacanestro Farigliano. Le padrone di casa iniziano forte e provano a prendere il largo ma le fariglianesi scalano una marcia e aumentano i giri soprattutto in attacco recuperando il primo mini-break. La formazione ridotta a sole 7 giocatrici però non aiuta e la stanchezza inizia a farsi sentire, complice la situazione falli. Così le Pink di coach Pecchenino non riescono a completare la rimonta.

Borgese, Rosso G, Rosso B, Ascheri, Terreno, Alberione, Giordano. All. Pecchenino, Sappa.

Under 13 Gold

CUS TORINO 73

PF 29

Ultima partita per i fariglianesi, reduci dai tornei casalinghi della settimana precedente. Gli ospiti sono in giornata “no” e lo dimostrano dai primi momenti con numeri errori e palle perse. Il trend continuerà per tutta la gara.

Viara, Musso, Pecchenino, Grosso, Taricco, Novarese, Castellino, Occelli, Tedesco, Cerato, Reineri. All. Giachello.

Esordienti 2012 – Torneo Acqua delle Langhe

La seconda edizione per il torneo Acqua delle Langhe con in campo società da Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta ha riempito i palazzetti di Dogliani e Farigliano. La PF sconfigge in mattinata l’Amatori Savigliano e lotta contro la forte Pallacanestro Grugliasco cedendo di poco il passo. Nel pomeriggio i fariglianesi disputano una durissima partita contro Granda College Cuneo riuscendo meritatamente a conquistare la finalissima, nuovamente contro Grugliasco. Il match è molto fisico e vede i torinesi più freschi. Resta comunque un ottimo secondo posto per i locals. A conclusione della manifestazione il fantastico spettacolo dei DaMove, artisti freestyle che hanno animato l’evento con schiacciate e tanto altro.

Aimasso, Pecchenino, Grosso, Bruno, Cappellino, Rinaudo, Carbone, Mara, Borra, Dell’orto, Fenocchio, Romana, De Filippi. All. Giachello

Esordienti

SALUZZO 6

PF 10

Ottima prestazione per i 2012/2013, che, nel campionato Esordienti, espugnano Saluzzo giocando una grandissima gara fatta di grinta e intensità.

Aimasso, Borra, Bruno, Cappellino, Dell’Orto, Fenocchio, Mara, Rinaudo, Romana, Bongioanni, Carella. All. Bolgioni.

Esordienti Open

ACAJA CENTALLO 6

PF 18

Seconda gara in due giorni per i 2012 della PF, che, a Centallo affrontano e sconfiggono i padroni di casa dell’Acaja con un’ottima partita condotta sempre con grinta e intensità su entrambe i lati del campo.

Aimasso, Borra, Bruno, Cappellino, Carbone, Mara, Rinaudo, Grosso, Pecchenino, Barbiero, Griseri. All. Bolgioni.

Aquilotti Small

Buona prova per il gruppo 2014/15 biancorossi che, presso il Pala Langhe di Alba, disputa due ottime partite ad alto ritmo contro i coetanei padroni di casa e Abet Bra mostrando segni di miglioramento frutto del costante lavoro in palestra.

Musso, Onorato, Bruno F., Bruno G., Gallo, Calleri, Dutto, Griseri, Novarese, Hincu. All. Schellino.