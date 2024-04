Marcia della Pace e coro di bambini e alpini: Tarantasca celebra un 25 Aprile speciale

Un 25 Aprile speciale, quello che si è svolto a Tarantasca, celebrato con una marcia della Pace a cui hanno preso parte i bambini della scuola elementare con le maestre, gli alpini e molte altre persone, non solo di Tarantasca.

“Ringrazio per l’invito e faccio i miei complimenti al sindaco Giancarlo Armando e alla sua amministrazione, per aver organizzato una commemorazione bella e partecipata – ha detto Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte -. Sono rimasto incantato dalle esibizioni canore degli alunni e del coro alpino e dal cortometraggio che è stato proiettato. Creare interesse, partecipazione e curiosità – conclude Graglia – è un ottimo modo per trasmettere alle nuove generazioni i valori più profondi del vivere. Complimenti a Tarantasca”.

La celebrazione del 25 Aprile, è stata anche l’occasione per inaugurare una piazza al compianto dottor Alberto Rosso alla presenza dei figli Andrea e Paolo.