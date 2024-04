Promozione D: 1-1 a Torino con il KL Pertusa e la Santostefanese va a +7 sull’Arquatese

Pareggio esterno per la Santostefanese sul sintetico Lingotto contro i locali del KL Pertusa.

Il risultato finale di 1-1 permette ai biancoazzurri di Mister Rosso di allungare a +7 il vantaggio sull’Arquatese terza della classe, sconfitta 2-1 dallo Spartak San Damiano.

Prima della gara 1’ di silenzio disposto dalla FIGC-LND in memoria di Mattia Giani, giovane calciatore del Castelfiorentino United (Eccellenza toscana), tragicamente scomparso sette giorni fa in occasione di una gara di campionato.

La Santostefanese conferma lo schieramento iniziale del match vittorioso contro il Castellazzo, con la sola eccezione di Sidella dal 1’ in luogo dell’indisponibile Parussa.

Nella prima frazione buonissima prestazione dei biancoazzurri che partono bene e già al 9’ ci provano con Andrea Onomoni il cui sinistro direttamente da corner, costringe il portiere ad una parata non facile.

Al 22’ ghiotta occasione per la Santostefanese ma la conclusione ravvicinata di Claps viene deviata sul palo e l’opportunità sfuma.

KL Pertusa mai sostanzialmente pericoloso dalle parti di Corradino.

Al 41’ il goal che consente ai biancoazzurri di andare all’intervallo in vantaggio, con Celpica che anticipa tutti di testa su assist di Andrea Onomoni ed è 0-1.

Nella ripresa la Santostefanese prova a controllare la gara e chiudere il match ma Macaione e Claps non concretizzano due ottime occasioni per raddoppiare da posizione invitante.

Provvidenziale invece la parata di Corradino al 72’ quando Starace interviene su un cross di Sconosciuto ma trova l’opposizione del capitano biancoazzurro.

Nell’ultima mezzora tuttavia il KL Pertusa dimostra di essere in buona salute prendendo in mano le redini della gara fino a realizzare il definitivo 1-1 a 5’ dalla fine quando il neoentrato Ballone finalizza in piena area un invitante assist di Varala e non dà scampo a Corradino.

Nella Santostefanese, nel corso della ripresa, ha fatto il suo esordio stagionale l’attaccante Diego Capone (classe ’98 già in biancoazzurro la scorsa stagione) di ritorno dagli USA per motivi di studio: il numero 18 ha rilevato Sidella ad un quarto d’ora dalla fine e, in questo finale di stagione, potrà essere di supporto al team del Presidente Ezio Grasso per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Archiviata, benchè con qualche rammarico, la gara in terra torinese, la Santostefanese si prepara al match di domenica 28 aprile h 15 al “Gigi Poggio” contro il Canelli nel tradizionale e sempre molto atteso “derby della Valle Belbo”.

KL Pertusa-SANTOSTEFANESE 1-1 (pt 0-1)

RETI: 41’ Celpica (S), 85’ Ballone.

KL PERTUSA: Cavaliere, Starace (74’ Ballone), Di Carlo (85’ Aimasso), Varala, Taverniti, Sconosciuto, Mecca (74’ Marra), Degiovanni (74’ Raimondi), Lancianese, Pamato, Sanfilippo (85’ Piovan).

A disp. Marcialo, Aligjoni, Bellovino, Mangone.

All. A.Ragazzoni.

SANTOSTEFANESE: Corradino, Abela, Tassone, Sega, Alb.Onomoni, Vuerich (90’ Bortoletto), Claps, And.Onomoni, Sidella (74’ Capone), Macaione, Celpica (90’ Viel).

A disp. Sculeac, Passera, Dalbon, Mondo, Turbine, Buso.

All. G.Rosso.

ARBITRO: Ibrahim Belkhaoua sezione di Ivrea (assistenti Andrea Gabriele di Torino e Salvatore Zappalà di Collegno).

Ammoniti: Sconosciuto (KL), Alb.Onomoni (S).

Recupero pt 1’ st 5’. Corner: 9-7.

cs