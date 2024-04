Serie D: Valagussa sorpassa insieme al Vado (0-1) un Bra che avrebbe almeno meritato il pari

Il Vado è “passato” all’Attilio Bravi (0-1), oggi pomeriggio, in una semifinale anticipata dal sapore di play-off con il Bra. I savonesi si confermano l’autentica “bestia nera” per i giallorossi, dopo che con lo stesso punteggio (l’anno scorso) proprio a Bra vinsero la semifinale play-off. Capitan Marchetti e compagni hanno “pagato” un approccio sotto tono e i primi 20/25 minuti di gara, ad appannaggio degli ospiti. Poi una ripresa veemente dei giallorossi che avrebbero (perlomeno) meritato il pareggio nell’economia totale del match, spinti dall’incessante e caloroso tifo braidese. A 180 minuti dal termine della stagione tutto è ancora in ballo, ma la strada per la post-season si è notevolmente complicata per il Bra e soprattutto dopo il sorpasso in classifica proprio del Vado (59 e 61 punti).

PRIMO TEMPO

Padroni di casa in bianco e giallorosso, savonesi in rossoblù. Maglia da titolare per Edoardo Fogliarino, in casa braidese. Bra-Vado 0-1 dopo 6 minuti: alla prima occasione della gara, passano i liguri. Capra prolunga di testa e Valagussa, al volo, beffa l’incolpevole Piras in uscita. Vado “tosto” e combattivo, con il Bra che per la prima mezz’ora non è riuscito a replicare. Il primo scossone dei ragazzi di Roberto Floris giunge al 41esimo: Marchetti lascia partire il destro dai 25 metri dopo una bella azione di Musso, sfera alta. Minuto 46, bellissima rovesciata di Nino Musso a centro area, il pallone calciato dal bomber finisce fuori di pochissimo. 0-1 e squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Gioco ripreso e Valagussa regolarmente in campo (al 3′) dopo che era rimasto a terra a causa di un contrasto. Mister Floris si gioca un doppio jolly al 7′: Gyimah e Tuzza per Gerbino e Fogliarino. I giallorossi sono saliti nei giri del motore. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo colpo di testa di Pautassi e poi di Ropolo, pallone fuori di pochissimo al quarto d’ora. Pautassi s’invola sulla sinistra, pallone in piena area al 28′, Gyimah calcia con il sinistro a lato ma non di molto. Ancora Bra: gran botta di Giallombardo da fuori area, Fresia respinge come può al 38′. Grandissima occasione per Marchisone 1 minuto più tardi, sinistro al volo e sfera alta sopra la traversa di qualche centimetro. Nei 7 minuti di recupero concessi, il Bra non riesce a raddrizzare la contesa e finisce così.

TABELLINO

Bra: Piras, Ropolo, Musso, Pautassi, Fogliarino (7′ st Tuzza), Marchetti, Giorcelli, Giallombardo, Bosio (39′ st Vaiarelli), Marchisone, Gerbino (7′ st Gyimah).

A disp: Tchokokam, Magnaldi, Tos, Matija, Omorogbe, Saretti.

Allenatore: Roberto Floris.

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Capra (39′ st Spanu), Dodaro, Lo Bosco (45′ st Manes), Merkaj (26′ st Donaggio), Ferrieri, Valagussa (34′ st Cenci), Pera (20′ st Peretti).

A disp: Grenna, Mele, Fatnassi, Corsa.

Allenatore: Marcello Cottafava.

Arbitro: Costa di Busto Arsizio (assistenti: Pirola di Abbiategrasso e Damato di Milano).

Marcatore: 6′ pt Valagussa (V).

Note: pomeriggio variabile e fresco, terreno di gioco in discrete condizioni; oltre 200 gli spettatori. Ammoniti Gerbino, Musso, mister Floris, Marchisone (B), Lo Bosco, mister Cottafava, Merkaj, Cenci, Fresia (V).