Serie B Femminile – Freedom FC, ostacolo Bologna sul cammino per la salvezza! In coda sfida tra Pavia e San Marino

Mancano ancora sei gara nel campionato di Serie B Femminile che si lancia verso un finale di stagione accesissimo.

Dopo la sconfitta allo scadere incassata sul campo dell’Arezzo torna tra le mura amiche la Freedom FC che attende la “F.lli Paschiero” il Bologna. Una gara di assoluto blasone per le cuneesi che, però, non partono certamente sfavorite contro la compagine rossoblu. Mister Ardito proverà a fare breccia nella retroguardia ospite con la brillantezza di Burbassi mentre importante potrebbe essere l’eventuale recupero di Martin. Dalla parte opposta della barricata il Bologna si affida all’ex Pinna, che non riuscì a lasciare il segno nei primi mesi a Cuneo, oltre all’esperienza di Gelmetti e la verve di Krustin.

Con cinque punti di vantaggio viaggia a vele spiegate la Lazio verso la Serie A. Le ragazze di coach Grassadonia in questo turno attendono il Tavagnacco, a cui serve un miracolo per rientrare in zona salvezza. Spera nell’impresa friulana la Ternana che non potrà dal canto proprio abbassare la guardia nel match interno contro il Genoa, capace di clamorose vittorie ed inaspettate sconfitte.

Aggrappate al secondo posto anche Cesena e Parma che se la dovranno vedere rispettivamente contro Chievo Verona e Ravenna. Proprio le giallorosse romagnole potrebbero, in caso di sconfitta, salutare ufficialmente la categoria. In coda scontro diretto tra Pavia Academy ed Academy San Marino, divise da un solo punto in classifica mentre Res Women ed Arezzo cercano punti importanti per allontanare il terz’ultimo posto nei rispettivi match contro Hellas Verona e Brescia.