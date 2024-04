Nutella, 60 anni di sorrisi!

Chi non si è mai alzato nel cuore della notte, sognando di spalmarla sul pane? Quante generazioni si sono lasciate conquistare dal suo sapore inimitabile? Chi non ha mai pronunciato il suo slogan più famoso: “Che mondo sarebbe senza Nutella?”.

Si dice poi che esista addirittura un partito trasversale della Nutella® che raccoglie attori, cantanti, uomini dello spettacolo, giornalisti, sportivi e modelle. Il numero dei suoi estimatori non si conta anche tra gli attori più famosi come Nicolas Cage, Russel Crowe, Sabrina Ferilli… ma scoprire i segreti di uno dei prodotti italiani più noti nel mondo, trasformato in qualcosa di diverso da una semplice crema a base di nocciole e cacao, bisogna ripercorrerne la storia, e più precisamente risalire a quel 20 aprile 1964, data in cui, dallo stabilimento Ferrero di Alba, uscì il primo vasetto. Com’è arrivata ai giorni nostri?

Fu Michele Ferrero che decise di migliorare, cambiando composizione, nome e veste grafica a un prodotto che già Ferrero vendeva in Italia, la Supercrema che aveva le potenzialità per diventare un grande successo in Italia e all’estero. Michele Ferrero aveva 32 anni quando si trovò alla giuda di un’azienda in pieno sviluppo, un vero colosso oggi guidato da Giovanni Ferrero, Executive Chairman del gruppo dolciario.

Gli ingredienti della Nutella® sono semplici e il loro dosaggio è frutto di una geniale intuizione… Esiste una sola certezza: la formula della Nutella® è magica e sempre uguale, gradita ai palati di tutto il mondo.

Nel libro di Gigi Padovani “Nutella, un mito italiano”, edito nel 2004 per celebrare i quarant’anni di successo di Nutella, si legge un ricordo di Giovanni Ferrero (Executive Chairman del gruppo dolciario). «Il mio rapporto con Nutella si può riassumere in tre fasi. L’imprinting è quello classico, si identifica con la spalmata su una fetta di pane. Prevale l’aspetto funzionale del prodotto, inteso come companatico per le merende da bambini. Poi, a mano a mano che crescevo, qualcosa è cambiato. Verso i quindici – sedici anni, il barattolo è diventato elemento di aiuto alle ristrettezze del quotidiano. La Nutella divenne una compagna di viaggio adolescenziale. E di conseguenza il consumo passò al cucchiaino. Infine, ancora oggi, è trasgressione… Confesso di essere un addicted della Nutella».

In occasione del World Nutella® Day, Giovanni Ferrero ha dichiarato: «Celebriamo un marchio globale guidato da uno spirito innovativo e sessant’anni di storia. Grazie al gusto unico di Nutella®, negli ultimi anni abbiamo creato una gamma di nuovi prodotti, come Nutella B-ready, Nutella Biscuits, Nutella Muffin e Nutella Croissant. Guardando al futuro, continueremo a impegnarci per innovare, valorizzando questa eredità e trovando modi sempre nuovi per offrire ai fan tutta la positività di Nutella®. Da sessant’anni, infatti, diffondiamo sorrisi in tutto il mondo e, attraverso la passione, la creatività e l’innovazione, Nutella® continuerà a far sorridere i consumatori negli anni a venire.”

Buon compleanno, Nutella®!