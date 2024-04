DUE DONNE… FORSE TRE! Una pièce teatrale sulle donne che vuole abbattere il concetto di trama attraverso Shakespeare

Sabato 4 maggio alle ore 21 al Teatro Civico di Busca (CN), va in scena lo spettacolo DUE DONNE… FORSE TRE!, prodotto da Le Cercle Rouge di Busca, che vede in scena Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Claudia Ponzalino, Corrado Vallerotti, con la regia Costantino Sarnelli, mentre la drammaturgia è di Laura Chiotasso. Si parlerà di emancipazione femminile attraverso l’esperienza del teatro: tre provini di tre donne che si trovano di fronte a esaminatori maschili. Zona Franca è la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Tre episodi sulle donne dove i loro contorni si dissolvono dietro barriere invisibili. Immagini fugaci descritte a tratti essenziali. Donne fatte di ombre e luci, sfuggenti e contraddittorie che agli uomini sembrano apparire in una vaga fissità come una distrazione profonda, una presenza di assenza. Ma chi sono veramente queste donne?

L’istallazione video teatrale de Le Cercle Rouge DUE DONNE… FORSE TRE! è una pièce ambientata nel 1977 ed è incentrata sul tema del “fare teatro” degli anni Settanta attraverso tecniche di improvvisazione e di nuove interpretazioni di testi classici. Tre aspiranti attrici insieme a due esponenti delle avanguardie artistiche del movimento studentesco cercano di allestire uno spettacolo su Antonio e Cleopatra di Shakespeare in un convento occupato. Un happening dove non c’è un programma prestabilito e tutto può succedere; non c’è una trama perché volutamente nelle sue intenzioni la pièce abbatte l’idea di trama per dare spazio all’improvvisazione che nasce proprio dalla volontà di comprendere il personaggio di Cleopatra.

Gli anni settanta del secolo scorso, sono stati gli anni di piombo, un periodo difficile della storia italiana pieno di grandi cambiamenti della società, in particolare per le donne con l’ascesa dell’emancipazione femminile. Nel caso specifico di DUE DONNE… FORSE TRE!l’emancipazione passa attraverso l’esperienza del teatro: tre provini di tre donne che si trovano di fronte a degli esaminatori maschili. Un confronto fra due sessi fatto attraverso l’audizione dei brani estratti da Antonio e Cleopatra. Una traccia di lettura per sbrogliare la matassa shakespeariana della descrizione dei temi di potere e amore e di conflitto tra Oriente e Occidente. Per contestualizzare la pièce sono stati visionate interviste estratte dalle teche dei programmi RAI del 1977 contemporaneamente alla ricostruzione dei fatti attraverso le notizie e ai reportage fotografici dell’epoca; mentre per corredare la messa in scena e la relativa parte video si è proceduto nella ricerca delle musiche di cantautori del periodo alternate alla musica proveniente da oltreoceano.

DUE DONNE… FORSE TRE!

Sabato 4 maggio ore 21

Teatro Civico, Piazzetta del Teatro, Busca (CN)

Con Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Claudia Ponzalino, Corrado Vallerotti

Drammaturgia Laura Chiotasso

Regia Costantino Sarnelli

Musiche in scena Diego Ponzo

Produzione Le Cercle Rouge (Busca)

La stagione teatrale 2024 “Zona Franca” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.



