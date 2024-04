Taglio del nastro al “Damiano 2” e la sfilata delle squadre giovanili: è gioia grande in casa AC Saluzzo Calcio 1901 (VIDEO e FOTOGALLERY)

Nemmeno l’aria gelida, ieri sera, ha “scalfito” e “spaventato” l’entusiasmo granata. L’AC Saluzzo Calcio 1901 si è data appuntamento in via della Croce per tagliare il nastro del nuovo “gioiellino”: il “Damiano 2”. Il campo di calcio a 11 in erba sintetica, montato e allestito secondo i modernissimi standard del settore, confinante con lo storico stadio “Amedeo Damiano” in erba naturale. Già in funzione e a disposizione, il “Damiano 2” è già stato utilizzato dalla prima squadra e dalle annate giovanili per alcune gare ufficiali, oltre che per le sedute di allenamento.

A fare gli “onori di casa” al microfono, il vice-presidente del Saluzzo e responsabile del settore giovanile Andrea Angelino con l’altro responsabile delle giovanili granata Andrea Quaranta (con i quali abbiamo chiacchierato in esclusiva nella VIDEOINTERVISTA):

Sono 220 gli iscritti al settore giovanile del Saluzzo Calcio, con un staff di circa 60 persone. Competenza, serietà, passione e lo stemma granata saluzzese, sono gli ingredienti irrinunciabili. Uno dei momenti centrali della serata è stata la sfilata di tutte le annate giovanili, accompagnate da dirigenti e mister, sul nuovissimo sintetico:

Piccoli Amici 2018 – Under 6 (allenatore Paolo Genova);

Piccoli Amici 2017 – Under 7 (allenatore Paolo Genovese);

Primi Calci 2016 – Under 8 (allenatore Amady Bocar Ndoye);

Primi Calci 2015 – Under 9 (allenatore Mattia Barra);

Pulcini Primo Anno 2014 – Under 10 (allenatore Marco Orsi);

Pulcini Secondo Anno 2013 – Under 11 (allenatore Riccardo Manissero);

Esordienti Primo Anno 2012 – Under 12 (allenatore Simone Bianco);

Giovanissimi 2010 – Under 14 (allenatore Giorgio Miretti);

Giovanissimi 2009 – Under 15 (allenatore Patrick Depetris);

Allievi 2008 – Under 16 (allenatore Roberto Bianchi);

Allievi 2007 – Under 17 (allenatore Alessandro Meia);

Futsal – Under 19 e 17 (allenatori Oscar Vicentini e Roberto Maero).

Grandi applausi per la sfilata della delegazione della prima squadra, che milita nel girone B dell’Eccellenza (leader attuale della classifica e vincitrice della Coppa Italia Piemonte-VdA 2023/2024 ndr) guidata dal tecnico Salvatore Telesca.

Saluti di rito ed istituzionali, con il presidente dell’AC Saluzzo Calcio 1901 Gianpiero Boretto, il sindaco saluzzese, i rappresentanti della provincia di Cuneo e del Regione Piemonte, con la preghiera e la benedizione del parroco don Roberto Salomone. L’attesissimo taglio del nastro e la “foto di gruppone” prima della conclusione di un momento ufficiale davvero intenso e sentito.

SFOGLIA la FOTOGALLERY

1 of 24

IP