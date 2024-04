Vinum non solo degustazioni Anche Stelle e Street Food ëd Langa

Mancano davvero pochi giorni all’avvio di Vinum ad Alba, la grande enoteca a cielo aperto, vetrina di eccellenze. Il meglio del patrimonio enologico sarà protagonista – da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile, mercoledì 1°maggio e da sabato 4 a domenica 5 maggio – con oltre 700 etichette in degustazione, guidate e curate dall’Associazione Italiana So­m­melier, attraverso una panoramica su circa 400 produttori, i cui vini verranno proposti in abbinamento con lo Street Food ëd Langa.

Ecco allora che per creare una piacevole armonia gustativa, mix tra degustazione di vini e assaggio di cibi, Vinum, anche quest’anno, fedele ai suoi tratti distintivi, propone tante novità e gradite conferme. A partire dal Castello di Roddi, che presenta quattro percorsi gastronomici a cura di grandi chef del panorama internazionale programmati per arricchire la proposta di questa edizione. I momenti saranno completati da una ricca proposta di vini delle principali Doc e Docg piemontesi “al calice” e una selezione di Vermouth, con una scelta tra oltre 100 etichette.

Sempre alle 20,30, si comincia venerdì 26 con Luigi Taglienti (Ristorante IO Luigi Taglienti di Piacenza, già una stella Michelin), a cui seguirà sabato 27 aprile l’estro della coppia di chef già stellati dalla Puglia: Antonella Ricci e Vinod Sookar (Ricci Ri­storante di Milano). Venerdì 3 maggio si prosegue con Emin Haziri (Bistrot Petit Royal, di Courmayeur, già una stella Michelin), mentre sabato 4 sarà la volta di Federico Zanasi (Con­dividere, Nuvola Lavazza di Torino, una stella Michelin).

Il 5 maggio, inoltre, spazio alla solidarietà con una cena presso l’Osteria Sociale Mon­tebellina, in collaborazione con la Coopera­ti­va Sociale Emmaus.

Durante la cena sarà possibile degustare i vini di 8pari – un bene relazionale prodotto tramite l’inserimento lavorativo di persone fragili coinvolte a 360° -, frutto dell’incontro tra l’attività educativa agricola di Progetto Emmaus, che da più di 25 anni si occupa di inclusione sociale, e sette aziende agricole del territorio (Alberto Oggero, Cascina Fornace, Valfac­cenda, Matteo Cor­reg­gia, Marco e Vittorio Adriano, Agricola Brandini, Ceretto).

Sempre all’interno del Castello di Roddi, in una delle più rinomate scuole di cucina italiane, verranno tenuti corsi teorico-pratici. Qui, gli appassionati avranno l’opportunità di imparare le ricette eseguite da chef di fama internazionale che guideranno le lezioni. Le moderne postazioni in acciaio, dotate di tutti gli utensili necessari, offriranno un’e­spe­rienza coinvolgente ai partecipanti, i quali avranno l’opportunità di degustare direttamente ciò che preparano, accompagnato da un prelibato calice di vino.

Il calendario delle esperienze, sempre alle 10,30, prevede l’esordio giovedì 25 aprile con Davide Palluda (ristorante All’E­no­teca di Canale, una stella Michelin), mentre venerdì 26 aprile toccherà a Luigi Taglienti (Ristorante IO Luigi Taglienti di Piacenza, già una stella Miche­lin). Sabato 27 aprile il protagonista sarà Luca Natalini (Ristorante Autem di Mi­la­no). Domenica 28 aprile spazio a una coppia di chef già stellati dalla Puglia: Antonella Ricci e Vinod Sookar (Ricci Ristorante di Milano). Mercoledì 1° maggio si riprende con Francesco Marche­se (Ristorante Fré di Monforte, una stella Michelin). Si riparte venerdì 3 maggio con Federico Gallo (Locanda Del Pilone di Alba, una stella Michelin) a cui seguirà sabato 4 maggio Ste­fano Sforza (Ristorante Opera di Torino). Il viaggio nel gusto si concluderà, domenica 5 maggio, con Pa­squale Laera (Ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte, una stella Mi­che­lin).

Accanto a questi momenti di approffondimento, Alba in ogni piazza di Vinum presenterà lo Street Food ëd Langa: finger food territoriale di altissima qualità che, utilizzando materie prime e prodotti locali, punta a valorizzare l’eccellenza delle ricette della tradizione riproposte dai Bor­ghi albesi sotto il cappello della Gio­stra delle Cento Tor­ri del presidente Luca Sen­sibile. Servito in monoporzioni, permette di degustare le prelibatezze della nostra terra passeggiando per la città e sorseggiando un calice di vino.

In ciascuno dei sette giorni della manifestazione, i Bor­ghi coinvolti offriranno ai visitatori le loro eccellenze gastronomiche. Sa­ran­no presenti in piazza Bubbio, il Borgo Moretta, in collaborazione con i Macellai Albesi; in piazza Rossetti il Borgo del Fumo, il Borgo di Santa Barbara, il Borgo di Santa Rosalia; nel Cortile della Maddalena, il Borgo di San Martino, Apro – Accadema Alberghiera, il Borgo dei Brichet; in piazza San Paolo, il Borgo San Lorenzo e il Borgo du Patin e du Tésor.

Il programma completo dello Street Food ëd Langa – con i relativi menù – è disponibile sul sito Internet all’indirizzo: www.vinumalba.com/tipologie-eventi/street-food-ed-langa/.

A Verona una vetrina straordinaria l’evento presentato a Vinitaly

Vetrina eccezionale, quella di Vinitaly. E proprio al Salone internazionale del vino e dei distillati che si è svolto a Verona nei giorni scorsi, la delegazione albese ha presentato Vinum. Erano presenti (nella foto da sinistra a destra) Bruno Bertero, direttore dell’Ente Turismo Lmr; Stefano Mosca, direttore Ente Fiera di Alba; Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte; Liliana Allena, presidente Ente Fiera di Alba; Fancesco Monchiero, presidente Piemonte Land of Wine; Paola Casagrande, direttore Regione Piemonte e Beppe Carlevaris, presidente di Visit Piemonte.

Note di vino: aperitivo musicale al Castello di Roddi

Novità dell’edizione 2024 saranno due aperitivi musicali nella prestigiosa cornice del Castello di Roddi. Un piccolo viaggio musicale in cui abbinare l’assaggio di 4 vini con l’ascolto di musica dal vivo. Piccoli eventi-degustazione in cui far incontrare l’esperienza della degustazione del vino con quella dell’ascolto della musica in cui verrà stimolato il lato emozionale della nostra mente e incoraggiato a letture non solo tecniche, ma anche sensoriali. Il primo appuntamento sarà domenica 28 aprile, il secondo mercoledì 1° maggio, sempre alle 17,30.

Per informazioni: https://www.vinumalba.com/eventi/note-di-vino/.