Roberto Giacobbo al Castello di Scarnafigi

E’ tutto pronto per l’evento di punta del progetto “Vivi Octavia”, realizzato dai 17 Comuni dell’associazione con sede a Scarnafigi presieduta da Matteo Morena. Domenica 21 aprile è in programma un’apertura straordinaria del Castello di Scarnafigi, dove il giornalista, scrittore e divulgatore televisivo Roberto Giacobbo terrà conferenza gratuita, aperta al pubblico, fino ad esaurimento posti. Appuntamento a partire dalle 17.

Il progetto “Vivi Octavia”, che ha ricevuto il contributo delle fondazioni Cr Cuneo, Cr Saluzzo, Cr Torino e della Regione Piemonte, porterà per la prima volta in zona il noto ricercatore e divulgatore chiedendogli di raccontare trent’anni di carriera e approfondire un tema a lui particolarmente caro: i misteri dei templari. Collaborano nel coordinamento della giornata di divulgazione, a cui aderiscono 17 Comuni della pianura saluzzese e saviglianese aderenti ad Octavia, Ideazione, Turismo in langa e Agenzia Acca.

Il pomeriggio di approfondimenti si inaugura già alle 15, nella chiesa della Confraternita Santa Croce, con l’apertura domenicale della mostra Aligi Sassu, il tour virtuale dei paesi della Terre di Mezzo e l’allestimento del Villaggio Octavia: un viaggio tra produzioni d’eccellenza, sapori, arte e storia dei Comuni riuniti nell’associazione. In vetrina l’Azienda agricola Andrea Castagno (miele), il Distretto della frutta di Lagnasco (mele e materiale espositivo con monitor), i Produttori Deco, le aziende Erbalatte (latte), Cascina Airetta (miele), Cascina Millone Vecchia (biscotti di mais), Caseificio Quaglia (grana) Valgrana (formaggio), la Farmacia di Vottignasco (amaro), la Pro loco di Polonghera (materiale espositivo e vendita prodotti).

LA CONFERENZA

Il clou dell’evento è in programma dalle 16,30 con un concerto jazz al castello gli interventi introduttivi del presidente di Octavia Matteo Morena e del sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo, il dialogo di Giacobbo con il giornalista Andrea Caponnetto (moderatore del pomeriggio), prima della lectio magistralis dell’ospite, accompagnata da proiezioni, dedicata alle sue ricerche sui templari. A seguire il racconto del ricercatore Francesco “Leon” Lorusso, che ha recuperato un noto castello templare in provincia di Torino rinverdendone i fasti e l’expo di abiti e reperti templari originali.

Gli stessi Comuni presenteranno una carrellata di brevi interventi a cura di esperti di storia locale su piccoli-grandi misteri che interessano l’area di Octavia: previsti approfondimenti su particolari aspetti enigmatici della storia e della cultura popolare di Scarnafigi, Lagnasco, Cardè, Murello, Staffarda, Revello, Manta.

A curare il buffet finale la Pro loco di Scarnafigi.

Il progetto si inserisce nel nuovo filone di appuntamenti promossi dall’associazione Octavia che, insieme alla sezione “In movimento” (dedicata allo sport e alle attività outdoor), propone incontri culturali ed eventi sempre connessi al territorio.

Spiegano gli organizzatori: «L’idea è quella di unire le “Terre di Mezzo”, accendendo i riflettori su diversi temi che le caratterizzano: in fondo, tutti i paesi hanno aneddoti e curiosità legati alla storia locale, soprattutto in tema medioevale e “gotico”. L’esperienza accumulata da Giacobbo e il suo carisma siamo certi ci aiuteranno a tradurre la nostra idea in un evento interessante, curioso, stimolante… e di facile comprensione per tutti».