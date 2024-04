Atletica Mondovì: i risultati di un weekend ricco di gare

Sabato 13 aprile si è svolta la 2ª edizione de “Il Miglio di Cuneo”, valido come prima prova del Trofeo Miglio Piemonte. La manifestazione, organizzata dall’ASD Dragonero, è stata anche l’occasione per festeggiare gli 80 anni del Campione d’Europa sui 1.500 metri di Helsinki ‘71, Franco Arese che ha ricoperto poi anche per due mandati, il ruolo di Presidente di Fidal Nazionale. E l’attuale presidente, Stefano Mei, ha voluto essere presente per omaggiare il campione cuneese che proprio sul campo Scuola “Walter Merlo” è cresciuto; con lui la presidente regionale Clelia Zola, il vice Graziano Giordanengo e tutti i presidenti delle società della provincia.

Il titolo provinciale, al femminile, è andato ad Elisa Calandri (cuneese in prestito all’Atletica Mondovì) che ha tagliato il traguardo in 5’25”86, seguita da Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti), seconda in 5’39”02, e dall’allieva Francesca Bianco (ASD Dragonero) con 5’46”70. Ai piedi del podio, con il titolo junior, Caterina Boetti che ha chiuso in 5’48”90. Tra gli uomini Antonio Boetti ha fatto segnare 5’14”89.

A livello giovanile si segnala il successo tra i ragazzi per Lorenzo Santo sui 1000 metri in 3’27”94 seguito da Mario Franco del Polo di Ceva secondo in 3’28”44 (Aurelio Forni 3’37”14, Matteo Unia 3’49”02), mentre nelle cadette Noemi Bertone si conferma buona polivalente andando a fermare i crono su 3’31”36 davanti alle compagne di allenamento Irene Odella3’46”87 e Emma Cavarero 4’01’35”.

14 aprile – Imperia – Trofeo Nazionale di Marcia pista

Atletica Mondovì presente con 5 atleti

Il calendario della Marcia prevedeva domenica 14 aprile un importante appuntamento con il Trofeo Nazionale di Marcia e seconda prova valida per il campionato di società. Al via tutti i migliori specialisti del tacco – punta provenienti dal nord e centro Italia per una start list molto qualificata: per i colori monregalesi ben cinque atleti, alla loro prima esperienza in un contesto nazionale. Buona prova nel complesso per i “nostri” tutti giunti al traguardo senza incappare nelle squalifiche, numerose, che sono state comminate dagli attenti giudici. Tra le cadette Emma Battaglio e Carolina Ribezzo si sono piazzate rispettivamente al 12° e 18° posto sui 3.000 metri con il tempo di 16’12”95 e 17’33”36. Nella serie unica dei 5.000 metri cadetti Giancarlo Forni in 31’16”60 (6° posto) ha preceduto il compagno di allenamento Simone Gabriele 8° in 33’46” 46. Nelle Allieve Marcella Forni si è difesa giungendo all’arrivo, nonostante una penalità, in 37’25”50: crono che le vale il 7° posto.

Sul gradino più alto del podio invece sale Lorenzo Murisasco nella gara di contorno (a livello regionale) riservata alla categoria ragazzi.

Asti – 14 aprile – Michele Aimo Campione Regionale U23 sui 10.000 metri

Assegnati domenica 14 aprile ad Asti i primi titoli regionali 2024 della pista. Protagonisti, gli specialisti del mezzofondo prolungato, impegnati nel campionato regionale dei 10.000 metri in pista, valido anche come prova del CdS assoluto di corsa, in una manifestazione organizzata da FIDAL Asti.

Michele Aimo, atleta e tecnico dell’Atletica Mondovì, si conferma un ottimo interprete delle distanze lunghe andando a centrare un prestigioso risultato: con il tempo di 34’56”3 sale infatti sul primo gradino del podio tra gli Under 23 vestendo cosi la maglia di Campione regionale.

Molto bene anche l’Astigiano Matteo Pia, di stanza a Castell’Alfero, che da solo in seconda serie si aggiudica la sua “run” con il crono di 36’05”4. A seguire Federico Rosso in 36’45”0, mentre Matteo Cafiero, al suo esordio dopo anni con il GS Valtanaro, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al terzo km. Con i tre atleti al traguardo, il sodalizio monregalese entra in classifica anche nella graduatoria per società.

1 of 2

Beinasco e Vercelli – 13 e 14 aprile

Buone prove dei monregalesi

Nel week end appena concluso si sono svolti due manifestazioni, a Beinasco e Vercelli, che hanno visto esordire in gare individuali alcuni atleti monregalesi. A livello giovanile si segnala Giacomo Provera che fa sua la prova dei 300 ostacoli cadetti, anche se il crono 40”56, è risultato appesantito da un errore sulla prima barriera che ha compromesso la ritmica, e Lorenzo Marino primo al personale di 1,60 mt nel salto in alto. Molto bene i “velocisti” con Sofia Musso a fermare i cronometri su 11”13 negli 80 metri cadette seguita da Cecilia Balbo (11”21) e Paola Ambrosio (11’39). Nei cadetti Giacomo migliora il suo pb a 9”73 seguito dal primo anno Francesco Simbula autore di un interessante 10”12; da segnalare gli esordi di Manuel Surriano e Manuel Gonella entrambi del polo di Carrù rispettivamente 10”52 e 10”64.

Tra gli assoluti Rebecca Roà si è distinta vincendo i 200 metri con 26”98 e piazzandosi seconda sui 100 con 12”76 davanti ad Alice Boasso 12”83 scesa si oltre 3 decimi dal p.b. (l’allieva Matilde Rovere 13”74). La Boasso e la Rovere sono state poi impegnate in pedana nel salto in lungo dove sono atterrate a 5,44 mt e 4,87, mentre tra i maschi Cristian Boschetti ha piazzato la zampata a 6,23 mt con Daniele Della Piana, allievo, a 5,77 mt. Infine menzione per Soraia Cillario che ha fatto sua la gara degli 800 mt in 2’31”53 suo nuovo p.b.

Questi gli altri risultati dei giovanili.

Cadette:

80m piani: Sofia Musso 11″12, Balbo Cecilia 11″21, Paola Ambrosio 11″39, Laura Sito 11″53, Lingua Caterina 11″61, Basilio Matilde 11″90

300hs: Laura sito 54″17

alto: Sofia Musso 1,20 mt

salto con l’asta: Giulia Priola (DNS) 3 nulli

peso: Paola ambrosio 6,96 mt, Matilde Basilio 6,80 mt

giavellotto: Mia Durman Zita 21,58 mt, Caterina Lingua 16,30 mt

Cadetti:

80 mt: Provera Giacomo 9″73, Francesco Simbula 10″12, Manuel Gonella 10″52, Federico D’angelo 10″53, Manuel Suriano 10″64, Alessandro Beccaria 10″78, Lorenzo Marino 11″02, Matteo Provera 11″06.

300hs: Giacomo Provera 40″56, Pietro Ominelli 51″50, Nicola Chiecchio 57″69

salto con l’asta: Lorenzo Allodi 2,30 mt

salto in lungo: Francesco Simbula 5,50 mt, Lorenzo Marino 4,72 mt, Matteo Provera 4,60 mt

peso: Manul Suriano 8,16 mt, Manuel Gonella 6,50 mt

giavellotto: Alessandro Beccaria 21,27 mt, Federico D’angelo 17,95 mt

triplo: Cecilia Balbo 9,19 mt

300 mt: Cecilia Balbo 45″63

1 of 2

14 aprile – Torino – “La Tutta dritta” 10 km e “La Mezza” 21 km

Grande Laura Restagno: terza assoluta

Domenica 14 aprile è andata in scena l’edizione 2024 de “La Mezza” di Torino valida come prima tappa della “Maratona Reale”, con oltre 4mila iscritti alla 21 km e alla 10 km. Caratteristica del tracciato è il percorso quasi del tutto rettilineo che collega Piazza S. Carlo con la palazzina di caccia di Stupinigi.

Sui 21.097km maschile buon 1h07’16” dell’atleta Keniano Ekwam Abraham, mentre tra le donne Omosa Teresiah Kwamboka precede nettamente in 1h14’46” Tatiana Gamera (1h22’38”). Splendida terza, e prima delle Italiane, la portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Laura Restagno che ha concluso la sua fatica in 1h23’47”. Il crono rappresenta il suo miglior tempo sulla distanza: un ottimo inizio per la sciatrice di fondo che dal 2021 fa parte del team monregalese.

Si segnala, tra le donne, Adriana Sciolla che fa sua la classifica riservata alle SF60 in 1h44’38”.

Al maschile: Corrado Basso 97° 1h28’27”, Davide Camoirano 208°1h34’19”, Andrea Borello 223° 1h34’40”. Nella gara di 10 km Davide Fia chiude al 40° in 38’08”

14 aprile – Genova – 18ª Mezza Maratona di Genova

Campionati Italiani 21 km

Si gareggia anche a Genova nella mezza maratona della “lanterna”, quest’anno giunta all’edizione n°18 e valevole per il titolo italiano sulla distanza. Vittoria per il Keniano Jena Sintayehu Dinksa con l’ottimo 1h05’08” in campo maschile e all’etiope Hajer Kahsay Berhe in 1h17’24” tra le donne.

Per l’Atletica Mondovì: Luca Cardone 373° 61° SM45 in 1h33’38”, Paolo Carlevaris 456° 82° sm40 1h36’36”, Graziella Venezia 6ª SF60 in 1h45’19”, Simone Papaleo 774° 142° SM50 1h45’20”, Alessandro Massaro 1106° 1h54’53”, Roberta Biga 226ª 1h58’29”, Michele Pianetta 1268° 159 SM35 2h00’43

6 aprile – Cuneo – Manifestazione Esordienti

Sabato 13 aprile marzo presso i campo scuola “W. Merlo” di Cuneo si è disputata la seconda giornata del calendario “esordienti” specificatamente dedicato alle categorie giovanili promozionali. Il pomeriggio è stato caratterizzato da un bel sole e temperature primaverili che ha accompagnato i partecipanti dando vita ad una bella festa di sport; tra questi anche moltissime canotte rosse accompagnati dai tecnici Elena Conterno (del Polo di Dogliani) e Anna Mellano (di Mondovì e Carrù) che si sono cimentati nelle previste 4 prove (lancio, salto, velocità e resistenza). Tanto divertimento e tanti amici con cui fare esperienza. Ecco i nomi dei monregalesi: Sodeline Ferretti, Aurora Abazi, Clelia Gasco, Flora Demichelis, Adele Medana, Federica Garzello, Luisa Zaglia, Elena Aimone, Michele Murizzasco, Vera Planezio, Lorenzo Tamagnone, Samuele Baravalle, Francesco Tornatore Fontana, Rayan Bruno, Pietro Martini, Giacomo Renesto e Riccardo Gallo.

c.s.