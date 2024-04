A Savigliano si ricorda la “Pantera di Goro”

Instancabile, volitiva, perfezionista, curiosa, elegante, ossessiva, generosa, eternamente insoddisfatta. Questi sono soltanto alcuni degli aggettivi che definiscono Milva, l’ultima diva di un mondo che da Goro, sul Delta del Po, ha saputo aprirsi fino a Parigi, la Germania, il Giappone».

Il ricordo della “Pantera di Goro” sta per rivivere a Savigliano: giovedì 18 aprile, alle 18, presso palazzo Taffini, si presenta “Milva, l’ultima diva – Autobiografia di mia madre”. Interverrà l’autrice, Martina Corgnati (figlia della cantante), che dialogherà con Mario Abrate.

Spiegano dalla casa editrice del libro, “La nave di Teseo”: «Milva, all’anagrafe Maria Ilva perché il parroco di Goro non volle acconsentire a quel nome senza santa protettrice, è come se avesse vissuto cinque vite, ogni volta diverse, accompagnate da persone differenti, e sfide e palcoscenici nuovi, ciascuna raccontata in una parte di questo libro. Di queste cinque vite, la figlia Martina Corgnati offre un racconto completo, dall’infanzia agli ultimi giorni, un racconto intimo come solo lo sguardo di una figlia può essere, che non risparmia le fragilità e le contraddizioni di una donna insicura nel confronto continuo con il pubblico e con la critica. Ma capace di affrontare il palco, e l’esistenza, con una forza e un talento straordinari: quelli di una pantera».

