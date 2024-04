Prorogato al 30 aprile il termine ultimo per partecipare al concorso Scintille

Prorogata la scadenza per partecipare al premio Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali professionali under 35 è finalizzato alla produzione di uno spettacolo da promuovere sul territorio nazionale. Il premio, divenuto un appuntamento molto atteso da artisti e operatori teatrali, giunto alla quattordicesima edizione, è promosso e realizzato dal Festival AstiTeatro in collaborazione con il Teatro Menotti di Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Si svolgerà il 22 e 23 giugno ad Asti, nei cortili dei palazzi storici, all’interno di AstiTeatro 46, e il 23 e 24 giugno a Milano al Teatro Menotti.

Il materiale per partecipare va inviato entro e non oltre il 30 aprile 2024 seguendo le indicazioni contenute nel bando disponibile su http://scintille.teatromenotti.org, www.astiteatro.it, www.piemontedalvivo.it e sulle pagine Facebook di Teatro Menotti, Festival AstiTeatro e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Per ulteriori informazioni [email protected]

Possono partecipare al bando le compagnie professionali composte da un massimo di 8 attori, residenti in Italia, i cui membri non abbiano più di 35 anni, con un progetto non ancora realizzato di spettacolo, di drammaturgia contemporanea originale o riscrittura di classici.

Dopo una prima selezione tra le proposte pervenute, saranno individuate otto compagnie che presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo ad Asti e Milano. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2024/2025 di Asti e del Teatro Menotti di Milano.

Dichiarano il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi: “Scintille si conferma come uno dei momenti più attesi di AstiTeatro. Non è così comune per un concorso teatrale arrivare alla quattordicesima edizione: Scintille ci è riuscito perché negli anni ha saputo valorizzare e dare visibilità a tanti nuovi talenti con proposte di qualità che hanno incontrato l’interesse di pubblico e operatori. Questo anche grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Menotti di Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo, realtà da tempo protagoniste del settore che ci affiancano nella mission di rendere questo concorso una concreta opportunità per giovani compagnie”.

Si conferma la collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in un’ottica di rete e promozione dei processi rivolti all’innovazione in campo artistico, alla sperimentazione dei nuovi linguaggi della scena con particolare riguardo ai giovani e alla promozione di nuovi talenti. La partecipazione di Piemonte dal Vivo si svilupperà attraverso la promozione e la programmazione di una recita dello spettacolo vincitore sul territorio piemontese.