Serie B Femminile – Freedom FC sul campo dell’Arezzo in una sfida di cartello per la salvezza

Dopo la pausa nazionali torna in campo la Serie B Femminile con la Freedom FC che intende proseguire la propria rincorsa alla salvezza.

La compagine cuneese sarà di scena a Tavarnuzze, contro l’Arezzo, in un match delicatissimo per la permanenza in categoria contro una diretta concorrente. Mister Ardito ha potuto lavorare nelle ultime due settimane sui concetti del proprio gioco, cercando di preparare la sfida con l’obiettivo tre punti. Chi potrebbe aver svelato qualche “segreto” sulle amaranto è il difensore Zito che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia toscana.

Arezzo che ha da poco cambiato allenatore affidando la guida tecnica ad Ilaria Leoni, ex calciatrice e tecnico della Primavera. Tra le fila amaranto spiccano senza dubbio le attaccanti Nocchi e Miotto, pronte ad essere innescate da Costanza Razzolini.

Rischia sul campo del Chievo Verona la capolista Lazio che non può permettersi passi falsi per proseguire la cavalcata verso la Serie A. Sperano, invece, in un passo falso della battistrada le inseguitrici Ternana, Parma e Cesena che saranno impegnate, tutte in trasferta, rispettivamente sui campi di Brescia, Bologna e Ravenna.

In coda punti importantissimi in palio tra Res Women e San Marino mentre Genoa ed Hellas Verona partono con i favori del pronostico contro Pavia Academy e Tavagnacco.