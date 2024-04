Prima Categoria – A quattro giornate dalla fine della regular season l’Atletico Racconigi cerca la zampata decisiva

Mancano trecentosessanta minuti al termine della regular season nel Girone F di Prima Categoria, dedicato alle squadre cuneesi.

Trasferta sul campo dell’Ama Brenta Ceva per la capolista Atletico Racconigi che non può permettersi passi falsi nella rincorsa alla Promozione. Sperano in un passo falso della capolista le due inseguitrici Sant’Albano Stura e Boves Mdg che a loro volta dovranno conquistare i tre punti rispettivamente sui difficili campi di Bisalta e Marene.

Si accende anche la zona per il quarto e quinto posto, validi per i play off. Turno casalingo con i favori del pronostico per la Polisportiva San Rocco Castagnaretta che attende il fanalino di coda Langa mentre l’Area Calcio Alba Roero cerca punti importanti sul campo del Valvermenagna. Impegno interno per il Murazzo contro un Tre Valli lanciatissimo in Coppa Piemonte Prima Categoria, reduce del pareggio di giovedi contro il Sporting Club.

Punti pesantissimi in palio per la permanenza in categoria per Carrù e Val Maira che cercheranno di strappare la vittoria nei rispettivi match contro Valle Po ed Azzurra.