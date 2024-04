Motori, ad Alba e nelle Langhe è tutto pronto per il #RA Rally Regione Piemonte 2024 (FOTO E VIDEO)

Sono in tutti i sensi pronti a mettersi in moto i motori del diciottesimo #RA Rally Regione Piemonte (ex Rally di Alba). Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 aprile, la conferenza stampa tenutasi nel Palazzo Comunale di Piazza Risorgimento ha dato il via agli eventi ufficiali.

In attesa dei primi passaggi sulle strade delle Langhe, la conferenza stampa è stata l’occasione perfetta per elencare le peculiarità della manifestazione, seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) e valida anche per la Coppa Rally di Zona (CRZ). I 156 equipaggi totali che dalle 15 di domani, venerdì 12 aprile, saliranno sulla pedana di partenza di Piazza San Paolo, rappresentano un numero altissimo di partecipanti per un rally che si dimostra attrattivo ogni volta di più per equipaggi ed appassionati.

“Agli ordini” del giornalista Nicola Villani (voce motoristica di Eurosport) tanti sono stati gli ospiti, a partire dal padrone di casa, il sindaco Carlo Bo, che ha accolto i partecipanti ed ha sottolineato le ricadute a tutto tondo che l’evento ha per il territorio. Il #RA Rally Regione Piemonte infatti porta benefici al turismo, ulteriore tassello di una vocazione, quella di Alba, ormai sempre più radicata.

A seguire al microfono si sono alternati Daniele Sobrero, consigliere comunale del comune di Alba con delega allo Sport, Francesco Revelli, presidente dell’ACI di Cuneo, Daniele Settimo, presidente della commissione rally ACI Sport, il pilota norvegese Andreas Mikkelsen, concorrente di spicco del #RA Rally Regione Piemonte, la sindaca di Santo Stefano Belbo Laura Capra e altri. Nei loro contributi la felicità di spiegare cosa rappresenta il rally, nonché tutte le iniziative correlate, anche a sostegno della sostenibilità ambientale.

A margine della conferenza stampa c’è anche stato modo per approfondire con il sindaco Carlo Bo alcuni ulteriori aspetti che sono diventati tratti distintivi del rally, a partire dalla sinergia con tutti i comuni coinvolti per proporre un evento di assoluto rilievo. Anche la sostenibilità è stata curata con attenzione: a tutti i comuni che vedranno il passaggio del rally verranno donati alberi tartufigeni da piantare per compensare le emissioni “extra” delle vetture.

Gli equipaggi si daranno battaglia su 10 prove speciali (tre al venerdì e sette al sabato) per un totale di 111,83 km di prove cronometrate. Tanti gli equipaggi internazionali che andranno a dare ulteriore lustro ad un rally che vedrà ai nastri di partenza tutti i principali interpreti italiani della disciplina, ma anche tantissimi piloti locali e non, ansiosi di mettersi alla prova con le difficili “speciali” del #RA Rally Regione Piemonte.

Tutte le informazioni, il programma e gli orari del rally sono disponibili a questo link.

LA FOTOGALLERY