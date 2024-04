Ginnastica Saluzzo, arrivano risultati importanti nel campionato interregionale Libertas di artistica

Sabato 6 aprile si è svolto a Vallecrosia in Liguria il campionato interregionale Libertas di Ginnastica Artistica valido per la qualificazione ai nazionali di Cesenatico. L`evento ha visto le atlete della Ginnastica Saluzzo misurarsi con altre squadre provenienti da altre regioni.

Accompagnate dalla tecnica Stella Michela erano presenti per la categoria C2 Pagliero Carola, Beltrand Emanuela e Frondello Cecilia; per la categoria C1 Boetti Chiara ,Riva Greta, Abbà Carola, Giulini Angelica, Momberto Marta e Calabrese Vittoria.

Le ragazze hanno affrontato la trasferta con determinazione e spirito competitivo, cercando sempre di dare il meglio. Il viaggio in Liguria ha rappresentato un’opportunità emozionante per testare le proprie capacità in un contesto di alto livello.

Tra i successi da segnalare, spiccano due terzi posti nella categoria C2 e un podio completo proprio in categoria C1: Boetti Chiara al 3^ posto, Momberto Marta 2^ posto e Giulini Angelica al 1^ posto diventando campionessa interregionale. Con questo successo si sono guadagnate la partecipazione al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica Libertas che si terrà a Cesenatico dal 14 al 19 maggio