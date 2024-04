Weekend targato Team Cuneo all’insegna della ginnastica ritmica

Si è svolta a Cuneo, il 16 e 17 marzo scorsi, presso l’Ex Media 4, la Seconda Prova Regionale del Campionato AICS Individuale e di Squadra categoria Dilettante, Promozionale, Silver e Gold.

Ad organizzare la due giorni di gara, a cui hanno preso parte ben 200 ginnaste di 13 società provenienti da tutto il Piemonte, la ASD Team Cuneo, che, per difendere i colori della società, ha avvicendato sul campo gara 60 atlete delle sezioni di Cuneo e Garessio.

Tante le medaglie conquistate, nello specifico:

Promozionali e Dilettanti Individuali: 3 ori, 6 argenti e 6 bronzi

Promozionali e Dilettanti Squadre: 6 ori, 4 argenti e 2 bronzi

Silver Individuale: 11 ori, 4 argenti, 2 bronzi

Silver Squadre: 3 ori e argenti

All’intensissimo weekend di gara hanno anche partecipato, per la categoria non competitiva Under 8, anche quattro atlete, che, pur non gareggiando con classifica perchè troppo piccole, si sono esibite davanti alla giuria e al pubblico.

“Sono stati due giorni molto impegnativi – commentano dalla Team Cuneo – ma anche due bellissimi giorni di festa, in cui il protagonista assoluto è stato quel meraviglioso sport che è la ginnastica ritmica. Tanta l’emozione delle nostre ginnaste, ma anche tanta la grinta e la determinazione nel far vedere quello che hanno imparato e i miglioramenti che hanno conseguito grazie al lavoro svolto in palestra. Archiviata questa esperienza ci concentreremo ora sui prossimi appuntamenti, ovvero la Terza Prova Regionale del Campionato AICS Individuale e di Squadra, che si terrà a Orvanasso (VB) il 20 e 21 aprile prossimi e il Campionato Interregionale previsto per il mese di maggio”.

c.s.