Rifreddo si è colorato di rosa per le passeggiate “Just The Woman I Am” e “Spazio outdoor oasi della frutta”

C’era davvero tanta gente alle camminate “Just The Woman I Am” e “Spazio outdoor oasi della frutta” organizzate dal Comune di Rifreddo domenica 7 aprile. Per ciò che consta “Just The Woman I Am” va sottolineato che si tratta di un’iniziativa nazionale a cui il comune di Rifreddo ha deciso di aderire e che mira alla realizzazione di un evento e di un percorso permanete che promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Per la realizzazione dello stesso il Comune ha avuto dalla Regione Piemonte un contributo di 7 mila euro che ha investito coinvolgendo un gran numero di enti ed associazioni e per migliorare percorsi pedonali-ciclabili già esistenti. “Infatti – spiega il primo cittadino – l’idea è valorizzare e rendere permanete un percorso di 5 km lungo l’anello ciclo-pedonale già presente nei pressi del fiume Po. Lo stesso partirà da Piazza della Vittoria e, passando per via vecchia valle arriverà fino all’area esterna del Laboratorio del Paesaggio Montano”. Per rendere ancora più interessante la giornata il Comune di Rifreddo ha coinvolto nell’organizzazione della stessa anche lo “Spazio outdoor oasi della frutta” che a cui aderisco la Compagnia del buon cammino, le associazioni: Vita e sentieri, La torre nel parco e L’Argic ma anche i comuni di: Sanfront, Castellar, Martiniano Po, Gambasca, Revello ed Envie. Entrando nel dettaglio dell’evento di domenica va messo in rilievo alle 9 si è puntualmente partiti da Piazza della Vittoria per recarsi dopo un breve tratto monastero di Santa Maria della stella dove è stato possibile visitare l’antico bene. Poi il percorso si è snodato tra le belle campagne rifreddesi e dei paesi vicini per concludersi al Laboratorio del paesaggio montano dove i partecipanti hanno potuto pranzare in compagnia e passare alcune ore nell’area attrezzata sita davanti allo stesso. Una giornata davvero azzeccata che ha mostrato ancora una volta quanto gli amministratori del piccolo comune della Valle Po siano attenti a valorizzare il territorio ed a cogliere le opportunità che gli enti superiori mettono a disposizione per tale valorizzazione.