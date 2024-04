Agenzia Piemonte Lavoro cerca un centinaio di montatori e allestitori meccanici per un’azienda di Savigliano, nel Cuneese

Per una multinazionale attiva nel settore railway che ha sede a Savigliano, nel Cuneese, Agenzia Piemonte Lavoro, ente pubblico regionale che coordina i Centri per l’impiego piemontesi in materia di politiche attive del lavoro, insieme all’agenzia per il lavoro Manpower, cerca e seleziona un centinaio di persone fra montatori e allestitori meccanici.

Le persone selezionate si occuperanno infatti del montaggio meccanico delle cabine dei treni, in affiancamento a personale di comprovata esperienza, fino al raggiungimento di una buona autonomia.

Il lavoro si svolgerà in spazi ordinati, puliti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. La sede dispone anche di una mensa aziendale.

È richiesta la disponibilità a lavorare su turni o su orario giornaliero, quando necessario, anche di sabato.

L’azienda prevede un iniziale contratto in somministrazione di livello D2 del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanica industria, della durata di un mese con successive proroghe volte alla stabilizzazione.

Requisito apprezzato è la provenienza da precedenti esperienze come montatore di parti meccaniche o di macchinari industriali e una conoscenza generale del disegno meccanico. Gradite inoltre doti di precisione e ordine e capacità di lavorare in team così come in autonomia, nel rispetto delle procedure.

È necessaria la patente B e autonomia nella mobilità per raggiungere il luogo di lavoro.

La selezione è rivolta sia a uomini che donne.

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum in formato pdf a [email protected], inserendo come oggetto dell’email Montatore a Savigliano oppure Allestitore a Savigliano e indicando i propri contatti per un successivo colloquio di approfondimento.